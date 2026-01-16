113
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, το 2020, στο Κρεμλίνο | EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL
Ιράν: Σε ρόλο μεσολαβητή ο Πούτιν – επικοινώνησε με Νετανιάχου και Πεζεσκιάν

Μιλώντας στον ισραηλινό πρωθυπουργό, ο ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι τάσσεται υπέρ της διπλωματίας για την διαφύλαξη της σταθερότητας στην περιοχή και ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση

Protagon Team Protagon Team 16 Ιανουαρίου 2026, 13:05
Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, την Παρασκευή.

Στη συνέχεια, ο Πούτιν μίλησε και με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Πούτιν προσέφερε στον Νετανιάχου την διαμεσολάβησή του για το Ιράν και δήλωσε στον ισραηλινό ηγέτη ότι τάσσεται υπέρ «της ενίσχυσης των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών για την προστασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή», σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Θα σας ενημερώσουμε προσεχώς για την τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν. Η κατάσταση είναι πολύ τεταμένη στην περιοχή και ο πρόεδρος (Πούτιν) συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

