Τα σχέδια για ΕΕ δύο ταχυτήτων διχάζουν τις υποψήφιες χώρες

Οι χώρες που περιμένουν χρόνια για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι διχασμένες αναφορικά με τα σχέδια που καταρτίζονται στις Βρυξέλλες για να τους επιτραπεί να γίνουν μέλη χωρίς τα συνήθη πλήρη δικαιώματα ψήφου.

Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων που περιμένουν να ενταχθούν στην Ενωση, δεν συμφωνούν μεταξύ τους σχετικά με τους όρους που συνοδεύουν τις αιτήσεις τους, σημείωσε το Politico.

Ορισμένες χώρες επιμένουν ότι πρέπει να έχουν όλα τα οφέλη της Ενωσης, ενώ άλλες είναι ικανοποιημένες απλώς και μόνο με το να κάθονται στο τραπέζι των συνόδων κορυφής.

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες των υφιστάμενων μελών ότι μια μεγαλύτερη ΕΕ θα δυσχεράνει τη λήψη ομόφωνων αποφάσεων, η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει στα νέα μέλη πλήρη δικαιώματα ψήφου μόνο αφού το μπλοκ αναθεωρήσει τον τρόπο λειτουργίας του.

Η κίνηση αυτή θα δυσχεράνει την άσκηση βέτο από μεμονωμένες χώρες που εμποδίζουν την υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών. Επί του παρόντος, τα νέα μέλη αποκτούν αμέσως πλήρη δικαιώματα ψήφου, όπως συνέβη όταν η τελευταία χώρα που προσχώρησε στην ΕΕ, η Κροατία, εντάχθηκε το 2013.

Μεταξύ των εξουσιών που θα μπορούσαν αρχικά να περιοριστούν, είναι το δικαίωμα των νέων μελών να μπλοκάρουν κυρώσεις, μεταξύ άλλων θεμάτων που επί του παρόντος απαιτούν τη συναίνεση όλων των χωρών της ΕΕ.

Η αντιμετώπιση των απειλών βέτο από τις λαϊκιστικές κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, έχει αποδειχθεί χρονοβόρα για τα κράτη-μέλη.

Τι λένε οι υποψήφιες χώρες

Η προοπτική ένταξης χωρίς πλήρη δικαιώματα ψήφου, προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις από τις υποψήφιες χώρες.

Ο Εντι Ράμα, πρωθυπουργός της Αλβανίας, δήλωσε στο Politico ότι τα μέτρα είναι «καλή ιδέα» και ότι η χώρα του θα δεχόταν ακόμη και για ένα χρονικό διάστημα να μην έχει δικό της επίτροπο στις Βρυξέλλες.

Η Αλβανία, είπε, δεν ήθελε να αμφισβητήσει τη βούληση των μεγάλων ιδρυτικών μελών, όπως η Γαλλία και η Γερμανία. «Στο τέλος, αυτοί είναι οι ενήλικες της οικογένειας που λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις», είπε, προσθέτοντας ότι ένα πλεονέκτημα για τα μικρότερα μέλη της ΕΕ είναι ότι αν οι μεγαλύτερες χώρες «τα κάνουν σκ…ά», δεν φταίνε τα νέα μέλη.

Η Σαλόμε Ζουραμπιτσβίλι, η τελευταία άμεσα εκλεγμένη πρόεδρος της Γεωργίας, είπε ότι από καιρό υποστήριζε μια τέτοια κίνηση σε συζητήσεις με αξιωματούχους της ΕΕ.

Ο ρόλος της καταργήθηκε από το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Ονειρο» σε μια κίνηση που καταδικάστηκε από τις Βρυξέλλες, και οι ενταξιακές συνομιλίες έχουν πλέον σταματήσει εν μέσω προειδοποιήσεων για δημοκρατική οπισθοδρόμηση.

«Ως μικρή χώρα, είναι πολύ σαφές ότι το συμφέρον μας είναι να είμαστε μέρος μιας κοινότητας, μιας οικογένειας, και να συμμετέχουμε στα προγράμματα που συνθέτουν την ΕΕ, και όχι να είμαστε ισότιμοι φορείς λήψης αποφάσεων με χώρες που έχουν ιδρύσει αυτή την οργάνωση και είναι πολύ πιο ισχυρές», δήλωσε η Ζουραμπιτσβίλι στο Politico.

«Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό, αν θέλεις να έχεις μια οργάνωση που μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις αποτελεσματικά», πρόσθεσε.

Η Μολδαβία, της οποίας η αίτηση ένταξης είναι συνδεδεμένη με εκείνη της Ουκρανίας, έχει δηλώσει ότι θέλει να δει τις λεπτομέρειες των προτάσεων.

«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ευθύνες σε πρώιμο στάδιο και θα χαιρόμασταν να έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και να συμβάλουμε στη διαμόρφωση αυτών των συζητήσεων», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Μολδαβίας, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

«Ταυτόχρονα, η πλήρης ένταξη —με ίσα δικαιώματα και πλήρη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ— πρέπει να παραμείνει ο σαφής και τελικός στόχος», τόνισε.

Η Ουκρανία, η οποία έχει πραγματοποιήσει ευρείες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης, ακόμη και την ώρα που ενώ αντιμετωπίζει τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι απρόθυμη να υποστηρίξει την ιδέα.

«Αν μιλάμε για ένταξη στην ΕΕ, αυτή πρέπει να είναι πλήρης», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Νοέμβριο.

Το Μαυροβούνιο, η υποψήφια χώρα που έχει προχωρήσει περισσότερο στην πορεία προσχώρησής της, επιμένει επίσης ότι δεν υπάρχει ανάγκη να επανεξεταστούν οι όροι υπό τους οποίους της χορηγείται η ιδιότητα του μέλους και αναμένει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αξιολόγησης φέτος.

«Το γεγονός είναι ότι η ΕΕ αποτελείτο ήδη από 28 κράτη-μέλη», δήλωσε ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, στο Politico. «Και επί του παρόντος, έχουμε 27 λόγω του Brexit. Έτσι, από αυτή την άποψη, αν το Μαυροβούνιο γίνει το 28ο κράτος-μέλος της ΕΕ έως το 2028, τότε η απάντηση [στο ερώτημα αν υπάρχει ανάγκη για μεταρρυθμίσεις] είναι όχι, σωστά; Αλλά αυτό είναι σίγουρα το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι ηγέτες της ΕΕ».

Το σχέδιο σχετικά με τη μείωση των δικαιωμάτων ψήφου προτάθηκε στα τέλη του περασμένου έτους από αξιωματούχους και φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να δοθεί νέα πνοή σε μια διαδικασία διεύρυνσης που εμποδίζεται επίσης από την Ουγγαρία και μερικές άλλες πρωτεύουσες, λόγω του φόβου ότι θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπιθύμητο ανταγωνισμό στις τοπικές αγορές ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας. Η κυβέρνηση του Βίκτορ Ορμπαν έχει απειλήσει επανειλημμένα να ασκήσει βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Η επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση, Μάρτα Κος, δήλωσε στο Politico ότι συγκεκριμένες προτάσεις θα υποβληθούν «τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο».

Πρόσθεσε ότι, «ένα εντελώς νέο στοιχείο» δημιουργεί ένα νέο αίσθημα επείγοντος: «Υπάρχουν εξωτερικές καταστροφικές δυνάμεις που θα ήθελαν να μας δουν να αποτυγχάνουμε —εργάζονται εναντίον των υποψηφίων χωρών μας, αλλά εμείς είμαστε ο κύριος στόχος».

Το σχέδιο θα πρέπει να εκπονηθεί λεπτομερώς από την Επιτροπή πριν υποβληθεί στους εθνικούς ηγέτες και πιθανόν συζητηθεί σε μελλοντικές συνόδους κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και να αξιολογηθεί από νομικούς για να διαπιστωθεί κατά πόσον συνάδει με τις θεμελιώδεις Συνθήκες της ΕΕ.

Ενώ οι υποψήφιες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για να γίνουν μέλη της Ενωσης, η Κος δήλωσε ότι πρέπει να γίνουν ακόμη προσπάθειες για να πειστούν τα υπάρχοντα μέλη ότι θα ληφθούν επαρκείς διασφαλίσεις. «Οι διαπραγματεύσεις είναι το τεχνικό μέρος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πολιτικό μέρος, δηλαδή τα κράτη-μέλη», σημείωσε.

