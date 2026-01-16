Μαρινάκης: Ο Ανεστίδης δεν έχει θέση στη συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη -ξεπέρασε τα όρια της χυδαιότητας

Οι εκφράσεις πεζοδρομίου με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό, από τον –τουλάχιστον μέχρι πρότινος– «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή με τους δεσμευμένους λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, λογαριασμούς, Κώστα Ανεστίδη, δεν έμειναν ασχολίαστες από την κυβέρνηση. Οπως και η επιμονή του ότι, παρά τις ύβρεις, θα είναι παρών στη συνάντηση της Δευτέρας, όταν –άνευ απροόπτου– ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μαξίμου τους λεγόμενους «σκληρούς» των μπλόκων.

«Πολύ πριν το βίντεο (με τις δηλώσεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Πρωθυπουργού) η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει ανεκτή. Το βίντεο επιβεβαιώνει τη στάση αυτή, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας», παρατήρησε σε δηλώσεις του στο Open, την Παρασκευή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών»

Στο σχόλιό του για το υβρεολόγιο Ανεστίδη, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης διέψευσε επίσης ότι πρόκειται για «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή, αφού όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δεν βρίσκεται καν στις λίστες ανενεργών μελών της ΝΔ.

«Ο κ. Ανεστίδης –διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης– ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019, από τότε δεν ήταν ενεργό και με αφορμή όσα έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες, δεν είναι πια ούτε στις λίστες των ανενεργών μελών της ΝΔ, έχει διαγραφεί από τις λίστες. Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συζήτηση», ξεκαθάρισε ενόψει του ραντεβού της Δευτέρας.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχη με νοσηρές μειοψηφίες και μέσα στο κόμμα», θέλησε να υπογραμμίσει ο εκπρόσωπος, «με ανθρώπους που πιστεύουν ότι μέσα από συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορούν να πιέζουν. Τέτοιοι άνθρωποι και για το βίντεο και για όσα ελέγχονται, δεν έχουν θέση στη συνάντηση», επανέλαβε.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα διαδικαστικά της συνάντησης της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι εντός της ημέρας αναμένεται η λίστα των συμμετεχόντων από πλευράς μπλόκων, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα τους δύο βασικούς όρους για την πραγματοποίησή της:

«Αναμένουμε μέσα στην ημέρα τη λίστα των αγροτών. Νομίζω ότι οι δύο όροι είναι αυτονόητοι, λογικοί και δεν διαφωνεί κανείς: ο ένας είναι να είναι ανοικτοί οι δρόμοι γιατί έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο κόσμος και ο δεύτερος να μη συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με όσους είναι ελεγχόμενοι ή έχουν επιδείξει παραβατικές συμπεριφορές όπως οι νταήδες που έσπασαν περιπολικά» (εννοώντας περιπτώσεις όπως αυτές του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων – Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη, και του προέδρου των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Γιώργου Τερζάκη).

«Το είπα φιλικά – ξέρουμε τι λένε όλοι οι Ελληνες…»

Ο ίδιος πάντως ο κ. Ανεστίδης, αξιοποιώντας και πάλι το βήμα που του προσφέρουν καθημερινά και απλόχερα τα τηλεοπτικά κανάλια, δεν έδειξε να μετανιώνει για τις εκφράσεις του κατά του Πρωθυπουργού.

«Ηταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα (…) Εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», προσπάθησε κάπως «να λειάνει τις γωνίες», μιλώντας αυτή τη φορά στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 .

«Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε», αντέδρασε η παρουσιάστρια της εκπομπής, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να επιμένει λέγοντας:

«Εγώ, επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου, είτε είναι καλά είτε κακά λόγια (…) Εγώ απλώς το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Ελληνες…».

Αντίστοιχα και για τη χειρονομία επίδειξης των γεννητικών οργάνων του, υποστήριξε ότι «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει…».

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ», προσπάθησε να δικαιολογηθεί, επαναλαμβάνοντας ότι, παρά τις ύβρεις, εξακολουθεί να θέλει να παραβρεθεί στη συνάντηση του Μαξίμου:

«Φυσικά και θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω, γι’ αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου, γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη, 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται, καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων.

»Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του (Μητσοτάκη), το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι Πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν», ισχυρίστηκε ο Κώστας Ανεστίδης, την ώρα που συνάδελφοί του τον καλούν να αυτοεξαιρεθεί από τη λίστα όσων θα πάνε στο Μαξίμου, ώστε να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος (νέας) ακύρωσης της συνάντησης.

