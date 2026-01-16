Ιράν: Οι κίνδυνοι πίσω από τις επίμονες απειλές του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται σε μια περίοδο διαρκούς κινητικότητας. Μετά την επιτυχία της τολμηρής επιχείρησης σύλληψης του δικτάτορα της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο αμερικανός πρόεδρος έχει στρέψει το βλέμμα του στο Ιράν, ενθαρρύνοντας ανοιχτά τους αντικαθεστωτικούς διαδηλωτές και προβάλλοντας επανειλημμένως το ενδεχόμενο αμερικανικής επέμβασης για να τους «σώσει» από τη βίαιη καταστολή.

Οι συζητήσεις με τους συμβούλους του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και η στρατιωτική δράση δείχνει πλέον πιο κοντά από ποτέ. Ωστόσο, γράφουν σε κεντρικό άρθρο τους οι Financial Times, μια αμερικανική εμπλοκή στο Ιράν εγκυμονεί πολύ μεγαλύτερους κινδύνους και απρόβλεπτες συνέπειες από ό,τι στη Βενεζουέλα.

Για έναν πρόεδρο που επανήλθε στην εξουσία με το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική», ο Τραμπ εμφανίζεται ασυνήθιστα ενεργός στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικής, αλλά και άμεσων παρεμβάσεων. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες διέταξε αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων του ISIS στη Νιγηρία και στη Συρία, προτού καν εστιάσει στη Βενεζουέλα και στο Ιράν, ενώ παράλληλα εκτοξεύει απειλές κατά της Κούβας, της Κολομβίας, ακόμη και της Γροιλανδίας. Η χρήση της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος αποτελούσε πάντοτε πειρασμό για τους ενοίκους του Λευκού Οίκου, ιδίως όταν η δημοτικότητά τους στο εσωτερικό υποχωρούσε.

Επιπλέον, διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις τρέφουν εδώ και δεκαετίες μια ιδιαίτερη επιθυμία για «εκδίκηση» απέναντι στο Ιράν, λόγω της ταπεινωτικής κατάληψης της αμερικανικής πρεσβείας και της ομηρίας διπλωματών το 1979, αλλά και των επιθέσεων σε αμερικανικές βάσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις.

Πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες του Τραμπ, σημειώνουν οι Financial Times, προς την κλιμάκωση τον ωθούν και ορισμένοι πολιτικοί και στρατιωτικοί στην Ουάσινγκτον, που βλέπουν στις αναταραχές του Ιράν μια ευκαιρία για να πλήξουν αυτό που αποκαλούν «νέο άξονα του κακού», μαζί με τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Μετά τις συμφωνίες στον τομέα του πετρελαίου, τις οποίες οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι πέτυχαν με τη μεταβατική ηγεσία της Βενεζουέλας, η απόκτηση επιρροής στην Τεχεράνη θα άνοιγε τον δρόμο για πολύ μεγαλύτερο έλεγχο των στρατηγικών ενεργειακών ροών.

Ενώ όμως ο Τραμπ επιζητεί «καθαρές» λύσεις –σύντομες παρεμβάσεις και γρήγορη αποχώρηση–, η ιρανική πραγματικότητα δεν προσφέρεται για απλοϊκές προσεγγίσεις. Το καθεστώς δεν δείχνει να καταρρέει, οι διαδηλώσεις είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοοργανωμένες και δεν υπάρχει κάποιος εναλλακτικός ηγέτης με ευρεία λαϊκή αποδοχή έτοιμος να αναλάβει την εξουσία.

Οπως και στη Βενεζουέλα, η Ουάσινγκτον φαίνεται να στερείται σχεδίου για «την επόμενη ημέρα», σχολιάζουν οι Financial Times. Μέχρι στιγμής αυτό δεν είχε κόστος για τις ΗΠΑ, όμως η Τεχεράνη δεν είναι Καράκας. Η πτώση του ιρανικού καθεστώτος θα προκαλούσε ανακούφιση σε πολλούς Ιρανούς και στην ευρύτερη περιοχή, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι νεκροί από την πρόσφατη καταστολή ανέρχονται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε χιλιάδες. Παρ’ όλα αυτά, οι Ιρανοί δεν επιθυμούν να αντικαταστήσουν ένα αυταρχικό σύστημα με χάος.

Το πιθανότερο σενάριο διαδοχής δεν είναι μια δημοκρατική κυβέρνηση, αλλά η ανάληψη της εξουσίας από τους Φρουρούς της Επανάστασης, που αποτελούν βασικό πυλώνα του ίδιου του προβλήματος. Μια ξένη επίθεση θα μπορούσε μάλιστα να συσπειρώσει τους Ιρανούς γύρω από τη σημαία τους, όπως είχε συμβεί πρόσκαιρα μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς πυρηνικών εγκαταστάσεων το περασμένο καλοκαίρι.

Παρότι ορισμένοι διαδηλωτές ζητούν, απελπισμένοι, την αμερικανική παρέμβαση, σε ένα περήφανο έθνος 90 εκατομμυρίων ανθρώπων η αίσθηση ότι η αλλαγή καθεστώτος επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ μπορεί, όπως γράφουν οι Financial Times, να αποδειχθεί καταστροφική.

Οσοι στην Ουάσινγκτον ωθούν τον Τραμπ να δράσει, εν μέρει για λόγους ιστορικής εκδίκησης, αγνοούν επικίνδυνα τα μαθήματα του παρελθόντος. Οι ρίζες της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 βρίσκονται στο πραξικόπημα του 1953, που οργανώθηκε από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Οι σύμμαχοι της Αμερικής στον Κόλπο, αν και θεωρούν το Ιράν σοβαρή απειλή, προσπαθούν πυρετωδώς να μεσολαβήσουν για να αποτραπεί μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση. Φοβούνται αντίποινα εναντίον αμερικανικών βάσεων και διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα συμμετάσχουν. Ο Τραμπ καλό θα ήταν να ακούσει τις προειδοποιήσεις τους.

