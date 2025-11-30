Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 24-30 Νοεμβρίου

«Ολυμπιακή εκεχειρία», τύποις βέβαια. Ραντεβού όχι στο μπαρ του τρένου, αλλά στο τρένο του μπαρ. Ιλιγγιώδης έρως, γαλοπούλες σε δίκλινο ξενοδοχείου, ριψοκίνδυνο μεροκάματο, μπούρκα για μερακλήδες. Ποια Μέριλιν; Ο Spider-Man! Περιστέρια βλέπουμε, Διάστημα ακούμε, ειρήνη δεν έχουμε. Οι οικογένειες πάντα χωρίζουν. «Φύσα βοριά, για να ξαναπετάξουμε, αφού εδώ πήξαμε» μας είπαν τα φλαμίνγκο
Στυλιζαρισμένη «ικεσία ιερειών» από την πρόβα αφής της φλόγας στην Ολυμπία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
REUTERS/Λουίζα Γκουλιαμάκη
Ιλιγγιώδης νεανικός έρως απογειώθηκε στο Εδιμβούργο με τη βοήθεια μηχανήματος λούνα παρκ, ύψους 80 μέτρων
Jeff J Mitchell/Getty Images/Ideal image
Στη νεοϋορκέζικη παρέλαση των καταστημάτων Macy's τιμήθηκαν χαρακτήρες καρτούν όπως ο Spider-Man
REUTERS/Brendan McDermid
Τη βιτσιόζικη πατέντα μπούρκα-γάμπα-γόβα λανσάρισε στη Βουλή αυστραλή πολιτικός, «ακροδεξιά» κατά το φωτοπρακτορείο. Διαμαρτυρόταν κατά της νομιμοποίησης της μπούρκα
AAP/Mick Tsikas via REUTERS
Επικίνδυνο μεροκάματο έβγαλαν οι «αρτίστες» που έκαναν αεροναυτικά ακροβατικά σε σόου στο Ακαπούλκο
EPA/David Guzman
Πολυμήχανοι και στη διασκέδαση οι Κινέζοι, στρίμωξαν σε μπαρ του Πεκίνου βαγόνι τρένου και το έκαναν σεπαρέ
REUTERS/Maxim Shemetov
Ελέω Λευκού Οίκου οι γαλοπούλες όχι μόνο γλίτωσαν τον φούρνο του Thanksgiving, αλλά διανυκτέρευσαν και σε ξενοδοχείο
REUTERS/Nathan Howard
Φτερωτοί βραζιλιάνοι ΛΟΑΤΚΙ+ περιέφεραν στο Ρίο σαν Μέριλιν Μονρόε του 21ου αιώνα μια εποχούμενη «θεά» τους
REUTERS/Tita Barros
Κρυστάλλινη μπάλα, κατάλληλη για το νεοϋορκέζικο ξεφάντωμα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, υψώθηκε στην Times Square
REUTERS/Brendan McDermid
Σόι στην Αγία Πετρούπολη έχει η κυρά με τα περιστέρια τού φιλμ «Μόνος στο σπίτι 2», όπου έπαιξε και ο… Τραμπ
REUTERS/Anton Vaganov
Εχθροί κάτω, αδέλφια πάνω: αυτή η ρωσο-αμερικανική κομπανία έφθασε επιτυχώς στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
REUTERS/Pavel Mikheyev
Αυτό το αρσενικό πάντα και η καλή του επέστρεψαν στην Κίνα αεροπορικώς, αφού πρώτα άφησαν απογόνους στη Γαλλία
REUTERS/Stephanie Lecocq
«Χριστουγεννιάτικος» σκύλος-καλικάντζαρος οδηγήθηκε με την ασορτί παρέα του σε λονδρέζικο πάρκο για το περιβόητο κλικ
REUTERS/Jack Taylor
