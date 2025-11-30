Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 24-30 Νοεμβρίου

«Ολυμπιακή εκεχειρία», τύποις βέβαια. Ραντεβού όχι στο μπαρ του τρένου, αλλά στο τρένο του μπαρ. Ιλιγγιώδης έρως, γαλοπούλες σε δίκλινο ξενοδοχείου, ριψοκίνδυνο μεροκάματο, μπούρκα για μερακλήδες. Ποια Μέριλιν; Ο Spider-Man! Περιστέρια βλέπουμε, Διάστημα ακούμε, ειρήνη δεν έχουμε. Οι οικογένειες πάντα χωρίζουν. «Φύσα βοριά, για να ξαναπετάξουμε, αφού εδώ πήξαμε» μας είπαν τα φλαμίνγκο