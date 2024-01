Υεμένη: ΗΠΑ και Βρετανία βομβάρδισαν ξανά τους Χούθι

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη ότι διεξήγαγαν νέα πλήγματα εναντίον των Χούθι στην Υεμένη, αναφέροντας ότι χτυπήθηκαν οκτώ «στόχοι» των ανταρτών.

Συγκεκριμένα, επλήγησαν ιδίως «υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης», «θέσεις πυραύλων» και εγκατάσταση «επιτήρησης του εναέριου χώρου» των Χούθι, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο συμμάχων.

Η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς και η Ολλανδία παρείχαν υποστήριξη στη νέα στρατιωτική επιχείρηση, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.

🇺🇸🇬🇧🇾🇪 Footage of the consequences of US and British missile attacks on the capital of Yemen

Al Jazeera reports about explosions in Sanaa after an air raid. That night, the Americans and British carried out eight strikes on Houthi positions in Yemen, supported by Australia,… pic.twitter.com/G7jjhDHQUX

