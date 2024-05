4ο Fest of Fests: «Γενιά Αλφα και Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο» – Το πρόγραμμα

Σημαντικοί έλληνες και διεθνείς επιστήμονες, παραγωγοί, δημιουργοί και εκπρόσωποι φορέων (Διεθνών Φεστιβάλ Κινηματογράφου για παιδιά και νέους, εκπρόσωποι διεθνών θεσμικών φορέων, αλλά και παραγωγοί, δημιουργοί κ.λπ.), πρωτοπόροι ο καθένας στον τομέα του, συμμετέχουν στις 4 υβριδικές συναντήσεις που διοργανώνει το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, 28 – 31 Μαΐου 2024, με θέμα τη σχέση της γενιάς Άλφα (παιδιά που γεννήθηκαν από το 2010 και μετά) με τα οπτικοακουστικά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και τη σύγκλιση της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές στον τομέα αυτό.

Με τη συγκεκριμένη δράση κορυφώνεται η πρωτοβουλία FEST OF FESTS του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, βασισμένη σε μια ιδέα της εκπαιδευτικού και παραγωγού, Αθηνάς Ρικάκη.

Το Fest of Fests διεξάγεται για τέταρτη χρονιά, με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου συνέργιας για την εκπαίδευση της νέας γενιάς θεατών, σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτικούς φορείς παγκοσμίως, που ασχολούνται με τα οπτικοακουστικά μέσα. Μια κοινότητα που θέτει ζητήματα και αναζητά λύσεις και πρακτικές σε παγκόσμιο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Οι 4 συναντήσεις θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία και διαδικτυακά μέσω zoom. Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στην Ελλάδα, ως βάση μελέτης και σύγκλισης με τις πρακτικές που ακολουθούνται στην Ευρώπη, εξετάζοντας παράλληλα αντίστοιχες πρακτικές στην Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο.

Η θεματολογία και τα συμπεράσματα των συναντήσεων θα κοινοποιηθούν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, με την προσδοκία να αποτελέσουν αφετηρία για την επέκταση των ερευνών και των εκπαιδευτικών πειραματισμών παγκοσμίως.

Την Τρίτη 28 Μαΐου, ημέρα αφιερωμένη στο ελληνικό γίγνεσθαι, χαιρετισμό θα απευθύνει η Ξένια Καλδάρα, Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, ενώ την εναρκτήρια ομιλία θα κάνει ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Στη συνέχεια, θα μοιραστούν την εμπειρία τους σημαντικοί εκπρόσωποι φορέων ανά την Ελλάδα:

Δημήτρης Σπύρου, Ιδρυτής και τέως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους,

Μαρία Παπασωτήρη, Υπεύθυνη Ο/Α εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης / Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,

Ηλίας Τασόπουλος & Θεοδώρα Μαλλιαρού, Γενικός Συντονιστής Πλατφόρμας & Επιμελήτρια Σχολικών Προβολών CINEDU, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου,

Κατερίνα Ευαγγελάκου, Σκηνοθέτρια – Εκπαιδευτικός κινηματογράφου για παιδιά,

Μαρία Λεωνίδα, Ιδρύτρια & Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Κέντρου Εκπαιδευτικών Δράσεων & Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ΚΑΡΠΟΣ,

Σουλτάνα Κουμούτση, Ιδρύτρια του Psaroloco Media Literacy και Διευθύντρια του Διεθνούς Παιδικού και Εφηβικού Φεστιβάλ PSAROLOCO,

Ιωάννης Πούλιος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Δασκάλων, Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών – Εκπαιδευτικός κινηματογράφου για παιδιά,

Γιάννα Δεληγιάννη, Σκηνοθέτρια, Ιδρύτρια & Πρόεδρος CiNEMATHESIS,

Κωνσταντίνα Χατζάρα, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – τμήμα Ειδικής Αγωγής, Ιδρύτρια και Διευθύντρια i-NOUS – Ινστιτούτο Ψηφιακής Μάθησης και Επικοινωνίας & Εργαστήριο Κοινωνικής Παιδαγωγικής με χρήση εκπαιδευτικής τεχνολογίας,

Καλλιόπη Χαραλάμπους, Ιδρύτρια και Διευθύντρια του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας,

Μαθιός Φραντζεσκάκης, Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων,

Λίζα Θεμελή, εκπαιδευτικός κινηματογράφου για παιδιά, ιδρύτρια και διευθύντρια CINESTIA.

Θα ακολουθήσει την Τετάρτη 29 Μαΐου συζήτηση για το αντίστοιχο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, την Πέμπτη 30 Μαΐου για τη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά, και την Παρασκευή 31 Μαΐου για τη Λατινική Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο.

Πρόγραμμα Υβριδικών Συναντήσεων – Γενιά Άλφα και Οπτικοακουστικό Περιεχόμενο

Τρίτη 28 Μαΐου, ώρα 18.00 – 20.00: Ελλάδα (η συζήτηση θα γίνει στα ελληνικά).

Συντονίστρια: Λένα Ράμμου, Film Festivals, Film & Media Training, MEDIA Program & Audiovisuals Expert

Τετάρτη 29 Μαΐου, ώρα 18.00 – 20.00: Ευρώπη (η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά)

Συντονίστρια: Joanna Solecka, Int’l Marketing & Festivals Alphapanda Ltd

Πέμπτη 30 Μαΐου, ώρα 18.00 – 20.00: Αμερική (η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά)

Συντονίστρια: Carol Colmenares, Βραβείο Emmy για Παραγωγή στο Sesame Street, CEO & Managing Director, Timeline Digital

Παρασκευή 31 Μαΐου, ώρα 18.00 – 20.00: Νότια Αμερική και υπόλοιπος κόσμος (η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά).

Συντονιστής: Rafael Parra, 2 Βραβεία Emmy για Μοντάζ στο Sesame Street, Associate Dean of the School of Media Studies & Associate Professor of Media Studies.

