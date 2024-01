Το Καμερούν έγινε η πρώτη χώρα που ξεκινά πρόγραμμα εμβολιασμού για την ελονοσία

Το πρώτο, σε παγκόσμιο επίπεδο, πρόγραμμα τακτικού εμβολιασμού κατά της ελονοσίας ξεκίνησε τη Δευτέρα το Καμερούν, σε μία κίνηση η οποία προβλέπεται ότι θα σώσει χιλιάδες ζωές παιδιών σε ολόκληρη την Αφρική.

Το συμβολικό πρώτο εμβόλιο έγινε την ίδια ημέρα στη Ντανιέλα, ένα μικρό κοριτσάκι σε υγειονομική μονάδα κοντά στη Γιαουντέ, την πρωτεύουσα της χώρας, όπως μετέδωσε το BBC.

Cameroon🇨🇲 has now introduced the RTS,S malaria vaccine into its expanded vaccination programme, following a 4-dose schedule. Baby Daniella is the first baby to be vaccinated! #VaccinesWork pic.twitter.com/GIYhS8lpBw

Η χώρα της κεντρικής Αφρικής προσφέρει δωρεάν το εμβόλιο RTS,S σε όλα τα βρέφη μέχρι την ηλικία των έξι μηνών.

Ο εμβολιασμός ολοκληρώνεται με τη χορήγηση τεσσάρων δόσεων. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι δόσεις θα χορηγούνται ταυτόχρονα με άλλα συνήθη παιδικά εμβόλια για να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός από τους γονείς.

Το πρόγραμμα ήρθε σε συνέχεια των επιτυχημένων πιλοτικών εκστρατειών εμβολιασμού στην Κένυα, τη Γκάνα και το Μαλάουι, όπου το εμβόλιο προκάλεσε μείωση 13% στους θανάτους από ελονοσία στα παιδιά, σύμφωνα με τη Unicef.

Προηγουμένως, τα στοιχεία του Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) έδειχναν ότι κάθε χρόνο 600.000 άνθρωποι πεθαίνουν από ελονοσία στην Αφρική. Οι θάνατοι αυτοί αφορούν σε ποσοστό 80%, τουλάχιστον, παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Το εμβόλιο είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματικό στο 36% τουλάχιστον των περιπτώσεων, σύμφωνα με αμερικανούς ερευνητές, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να σώσει πάνω από μία στις τρεις ζωές.

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα είναι αναμφίβολα σωτήριο, το σχετικά χαμηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας του εμβολίου σημαίνει ότι δεν αποτελεί και πανάκειο, σύμφωνα με τον Γουίλις Ακουάλε από την Επιτροπή για το Τέλος της Ελονοσίας στην Κένυα.

Για τους υγειονομικούς επί του πεδίου, όμως, το εμβόλιο αποτελεί ένα σημαντικό πρόσθετο εργαλείο για την καταπολέμηση της ελονοσίας μαζί με τις κουνουπιέρες και τα ανθελονοσιακά φάρμακα.

«Εχουμε την ικανότητα να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων από ελονοσία και να επιταχύνουμε την εξάλειψη της νόσου», δήλωσε στο BBC ο καμερουνέζος γιατρός Σαλόμ Ντούλα.

Με το ίδιο σκεπτικό ο ΠΟΥ, ο οποίος ενέκρινε το εμβόλιο που αναπτύχθηκε ως αποτέλεσμα έρευνας 30 χρόνων από τη βρετανική φαρμακοβιομηαχνία GSK, χαιρέτισε την εμβολιαστική εκστρατεία στο Καμερούν ως μια ιστορική στιγμή στον παγκόσμιο αγώνα κατά της λοιμώδους ασθένειας που μεταδίδεται από τα κουνούπια.

WHO-recommended life-saving #malaria vaccines will soon be reach children through routine immunization programmes across Africa, beginning with Cameroon.

This is a historic step towards wider vaccination against one of the deadliest diseases for African children… pic.twitter.com/UNfiW0tgt8

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2024