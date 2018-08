Βρετανία: Βρήκαν εργαστήριο κατασκευής όπλων και σφαιρών

Ενα παράνομο εργαστήριο κατασκευής όπλων και πυρομαχικών ανακάλυψαν οι αστυνομικές υπηρεσίες της Βρετανίας στη νότια Αγγλία. Εχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα, σύμφωνα με το Reuters.

NCA investigators have discovered what they believe to be a sophisticated gun factory on an industrial estate in East Sussex. Three men have been arrested while two handguns and a quantity of ammunition were also recovered.

Read the full story: https://t.co/cTjHGYc6cY pic.twitter.com/6dNj9fajIP

— NationalCrimeAgency (@NCA_UK) August 22, 2018