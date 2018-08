Οργή Αγκυρας για το άσυλο στον τούρκο αξιωματικό -«Απόφαση σκάνδαλο»

Ανακοίνωση με την οποία ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους στις σχέσεις με την Ελλάδα, εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας της έφεσης που άσκησε η ελληνική κυβέρνηση στην παροχή ασύλου σε έναν από τους οκτώ τούρκους αξιωματικούς που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016.

Η Άγκυρα κάνει λόγο για παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας αναφορικά με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της Συνθήκης της Γενεύης αναφορικά με το καθεστώς των προσφύγων.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ:

«Το Ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας υπέγραψε μια άλλη σκανδαλώδη απόφαση, απορρίπτοντας την αντίρρηση της ελληνικής κυβέρνησης για την απόφαση χορήγησης ασύλου στον Σουλεϊμάν Οζκαγιάντσι, έναν από τους ενόχους της απόπειρας πραξικοπηματικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου.

Η απόφαση αυτή όχι μόνο παραβιάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αλλά συνιστά παραβίαση και της Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων.

Απορρίπτοντας την έκδοση των πραξικοπηματιών προδοτών, η Ελλάδα προετοίμασε το έδαφος για τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες προσβάλλουν τη συνείδηση του τουρκικού έθνους.

Οι ελληνικές αρχές δεν πρέπει να επιτρέψουν άλλο στη χώρα τους να παράσχουν ένα ασφαλές καταφύγιο στους πραξικοπηματίες, να χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογία τη δικαστική τους κρίση, παραβιάζοντας ακόμη και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας, με τη λήψη παράνομων αποφάσεων», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Αντίστοιχα, ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπυξης (ΑΚΡ), Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε ότι «το Ανώτατο Δικαστήριο στην Ελλάδα αποφάσισε να παρέχει άσυλο σε αυτούς που κατέφυγαν στη χώρα μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Είναι μία σκανδαλώδης απόφαση που προστατεύει τους εχθρούς της Τουρκίας».

Greek Council of State has ruled that the coup plotter terrorists who fled to Greece after the failed coup attempt of 15 July will be granted asylum status. It is another scandalous decree by the Greek judiciary to protect coup plotter terrorists.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2018