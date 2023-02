Τουρκία: «Αυτή που δεν πεθαίνει», η 17χρονη Αλέινα Ελμέζ βρέθηκε ζωντανή 248 ώρες μετά τον σεισμό

Συνεχίζονται τα «θαύματα» στην Τουρκία: Μια 17χρονη διασώθηκε από τα ερείπια κτιρίου στη νότια επαρχία Καχραμανμαράς, 10 ημέρες ή 248 ώρες μετά τα 7,8 Ρίχτερ που έπληξαν την περιοχή στις 6 Φερβουαρίου.

Η Αλέινα Ελμέζ, το επίθετο της οποίας σημαίνει «αυτή που δεν πεθαίνει», ανασύρθηκε ζωντανή την Πέμπτη, ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, παρά το μεγάλο διάστημα που έχει περάσει και το πολικό ψύχος που επικρατεί στην περιοχή.

Η νεαρή κοπέλα είχε τις αισθήσεις της τη στιγμή που οι διασώστες την απεγκλώβισαν και μπόρεσε να ανοιγοκλείσει τα μάτια της, όπως της ζήτησαν οι γιατροί που βρίσκονταν στο σημείο, δήλωσε ένας από τους διασώστες.

Με δάκρυα στα μάτια ο θείος της φίλησε έναν προς έναν τους εθελοντές που την έσωσαν.

A 74-year old woman was rescued alive in Turkey. She spent 227 hours under the debris. So touching to see the rescuers so happy. They have dealt with the unimaginable in the past days.#Turkey #earthquake #victims #oldwoman #alive #rescue #top #breakingnews pic.twitter.com/JPpEiF7s64 — The Asian Affairs (@TheAsianAffairs) February 16, 2023

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι ασύγκριτο να βλέπουμε τη χαρά της οικογένειας», δήλωσε ο Ισμαήλ, ένας από τους διασώστες, οι οποίοι επιχειρούσαν στο συγκεκριμένο κτίριο επί μία εβδομάδα.

2⃣7⃣ first responders from all over Greece and 1⃣ rescue dog arrived yesterday night from Turkey.

Another 6-day mission is over, with a lot of stories to tell. HRT expresses its gratitude to all its supporters in this venture.#ΕΟΔ #HRT #Turkey #Eartquake pic.twitter.com/SSgsFrlekQ — Hellenic Rescue Team (@HellenicRescue) February 16, 2023

Μία 74χρονη επίσης διασώθηκε μετά από 222 ώρες, ενώ έξι ώρες νωρίτερα είχε διασωθεί μία 42χρονη γυναίκα, η Μελικέ Ιμάμογλου.

🇹🇷 | URGENT: MIRACLE 222 HOURS AFTER EARTHQUAKE: Record rescue! A 42-year-old woman was miraculously pulled alive from the rubble 222 hours after the earthquake in Turkey. Her name is Melike Imamoglu. 🙏♥️🥹👏#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye pic.twitter.com/2RSK7b08Pt — World Update (@Ukrain_War) February 15, 2023

Εθελοντές, κυρίως ανθρακωρύχοι που έχουν φτάσει στις πληγείσες περιοχές από διάφορα σημεία της Τουρκίας, εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια.

The cat saved by search and rescue teams in Turkey won’t leave their side 🥰 pic.twitter.com/qvC7kHIHD4 — Soulseeds (@Soulseedzforall) February 15, 2023

«Ολοι οι ανθρακωρύχοι θα σας πουν το ίδιο. Ηρθαμε εδώ με την ελπίδα να εντοπίσουμε έναν ήχο που προέρχεται από κάποιον επιζώντα», εξήγησε ο ανθρακωρύχος Αλί Ακντογάν. «Ακόμη κι αν ο ήχος προέρχεται από μια γάτα, θα προσπαθήσουμε να τη σώσουμε»

Rescuers saved a dog from the rubble in Turkey yesterday. It was so afraid to come out at first. So much grief and so many miracles happening after these horrible earthquakes. 🎥 TRT Haber pic.twitter.com/bBpiwlHUbR — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 15, 2023

