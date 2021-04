Τα μάθατε; Η JLo και ο Αλεξ Ροντρίγκεζ χώρισαν

Οι φήμες είχαν αρχίσει να διαρρέουν εδώ και εβδομάδες και αυτή τη φορά δεν έπεσαν έξω: η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Αλεξ Ροντρίγκεζ, δύο από τους πιο διάσημους κατοίκους της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι για κάτι νέο. Χωριστά.

Καθώς οι μανόλιες και οι κερασιές ανθίζουν και οι εμβολιασμοί συνεχίζονται στην πόλη, πολλοί Νεοϋορκέζοι αναρωτιούνται: Τι ακολουθεί, μετά από αυτή την πανδημία, αυτή την καταστροφή;

Παντού στην πόλη, ετοιμάζονται δεξιώσεις γάμου. Θέσεις εργασίας έχουν χαθεί. Οι μεταφορείς, όμως, είναι σε ζήτηση, το ίδιο και οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν διαζύγια, γράφουν οι New York Times. Είναι μια υπέροχη, μαγευτική στιγμή για τη Νέα Υόρκη.

Και τώρα, ξαφνικά δύο εξέχουσες προσωπικότητες, που έχουν την πόλη στον πυρήνα της ταυτότητάς τους, χωρίζουν. Εκείνη, τραγουδίστρια γεννημένη στο Μπρονξ, αφιέρωσε το πρώτο της άλμπουμ «On the 6» στο τρένο των έξι. Και εκείνος γόνος Δομινικανών και πρώην Bronx Bomber (μέλος της κορυφαίας ομάδας του μπέιζμπολ) διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με το Μαϊάμι και μάλλον αδύναμους με τη γειτονιά Ουάσινγκτον Χάιτς της Νέας Υόρκης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο, καθώς η πόλη βίωνε μια περίοδο μεγάλης δοκιμασίας, η σχέση του ζευγαριού με τη Νέα Υόρκη έγινε πιο στενή. Βεβαίως, όπως πολλοί από τους κατοίκους με τη δική τους οικονομική επιφάνεια, όταν ξεκίνησε το lockdown, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Αλεξ Ροντρίγκεζ κατέφυγαν στη Φλόριντα. Πέρσι, όμως, ως επιφανείς Νεοϋρκέζοι, ήταν οι κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση για την αποφοίτηση στην πόλη. Ακόμη, η Λόπεζ τραγούδησε στην Times Square την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να αποχαιρετήσει το 2020.

Μαζί οι δύο τους προσπάθησαν να αγοράσουν τους Mets (αλλά έχασαν την τελική μάχη στον πόλεμο υποβολής προσφορών), ένα παιχνίδι ισχύος που εγκρίθηκε από τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Ο έρωτάς τους γεννήθηκε κάτω από τα φώτα της Νέας Υόρκης. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα παιχνίδι μπέιζμπολ στο στάδιο Shea το 2005, και η χημεία ανάμεσά τους ήταν προφανώς άμεση. Όπως είπε η JLo στο Sports Illustrated το 2019: «Hταν αυτό το παράξενο ηλεκτρικό ρεύμα για τρία δευτερόλεπτα».

Αλλά πέρασε. Εκείνη την εποχή, ήταν και οι δύο παντρεμένοι με άλλους. Ο κ. Ροντρίγκεζ και η σύζυγός του, Σύνθια Σκέρτις, ήταν γονείς μιας κορούλας έξι μηνών. Και η κυρία Λόπεζ είχε παντρευτεί με τον τραγουδιστή Μαρκ Αντονι, μόλις έναν χρόνο πριν.

Τα χρόνια πέρασαν. Οι γάμοι τους διαλύθηκαν. Και οι δύο είχαν παιδιά. Και οι δύο συνέχισαν να βγάζουν εκατομμύρια. Ο Ροντρίγκεζ, κορυφαίος μπεϊζμπολίστας με μια συλλογή από βραβεία αλλά και μια μακρά αναστολή για χρήση αναβολικών ουσιών που βελτιώνουν τις επιδόσεις, αποσύρθηκε τελικά από τα γήπεδα το 2016, μετά από 22 σεζόν.

Μερικούς μήνες αργότερα, ξαναβρέθηκαν τυχαία στο ξενοδοχείο Beverly Hills. Η λατίνα σούπερ σταρ τον χτύπησε στον ώμο, όπως είπε στο Sports Illustrated. Και ο Ροντρίγκεζ δεν έχασε την ευκαιρία. Την κάλεσε σε δείπνο και η JLo δέχτηκε.

Εκείνη την εποχή ο Ροντρίγκεζ άνοιγε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και επιχειρήσεις. Η Λόπεζ, εν τω μεταξύ, είχε εργαστεί ακούραστα τις τελευταίες δύο δεκαετίες αλλά μόνο όταν ξεκινούσε η σχέση τους, άρχισε να μπαίνει πραγματικά στο πιο exclusive πάνθεον του διασημοτήτων του κόσμου.

Η δική της αυτοκρατορία περιλαμβάνει κινηματογράφο, τηλεόραση, καλλυντικά, παπούτσια, μαγιό και άλλα πολλά. Το 2018, ο Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι μόνο οι πωλήσεις αρωμάτων τής απέφεραν συνολικά 2 δισ. δολάρια ενώ εκείνη πίστωσε την επιρροή του στην επιχειρηματική της αίσθηση.

Υπόδειγμα υποστηρικτικού συντρόφου, ο Ροντρίγκεζ βρισκόταν πάντα δίπλα της, ακτινοβολώντας περήφανος για τα επιτεύγματα της και μιλώντας με αγάπη για αυτήν σε συνεντεύξεις.

She said yes ❤️ pic.twitter.com/IoyGj6NSAU — Alex Rodriguez (@AROD) March 10, 2019

Η σχέση τους τεκμηριώθηκε εκτενώς σε κουτσομπολίστικες ιστοσελίδες, και οι ίδιοι δεν έχαναν την ευκαιρία να τροφοδοτούν τη φωτιά του έρωτά τους με αναρτήσεις στα social media, συναισθηματικές και ταυτόχρονα φανερά προωθητικές.

Το 2018, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε το «El Anillo», έναν λάτιν ύμνο με αναφορές στο μπέιζμπολ και τότε ο Ροντρίγκεζ τόλμησε να της κάνει πρόταση. Περίπου ένα χρόνο αργότερα, εκείνη είπε τελικά το ναι.

Το ζευγάρι έκανε επίσης καμπάνια τον τελευταίο χρόνο για να στηρίξει τον κόσμο στις δύσκολες στιγμές. Τα ταμπλόιντ τούς χτύπησαν για λίγο στην αρχή της πανδημίας, πέρσι τον Απρίλιο, όταν εντοπίστηκαν να φεύγουν από ένα γυμναστήριο του Μαϊάμι που υποτίθεται ότι ήταν κλειστό. Αλλά αυτό ξεπεράστηκε.

Τον περασμένο Αύγουστο, η Τζένιφερ Λόπεζ πόζαρε με μάσκα στο Central Park και τον Σεπτέμβριο είπε στο People: «Η ευλογία της καραντίνας ήταν ότι γευματίζαμε με τα παιδιά κάθε βράδυ, επί μήνες». Το ζευγάρι ανέφερε συχνά ότι έμενε στο σπίτι εξαιτίας της πανδημίας, αν και δεν ήταν πάντα σαφές σε ποιο από τα σπίτια τους βρισκόντουσαν.

Η JLo ήταν επίσης παρούσα στην τελετή της ορκωμοσίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ, όπου τραγούδησε το «This Land Is Your Land» και το «America the Beautiful» και προς το τέλος φώναξε στα Ισπανικά «Δικαιοσύνη για όλους». Ολοκλήρωσε την ερμηνεία της τραγουδώντας «Let’s Get Loud» και στέλνοντας ένα ενωτικό μήνυμα ελπίδας.

Τώρα γυρίζει μια κομεντί με τίτλο «Shotgun Wedding», στην οποία με τον Τζος Ντουάμελ υποδύονται ένα ζευγάρι που καταλήγουν όμηροι στο γαμήλιο πάρτι τους. Ωστόσο ο δικός της γάμος δεν θα γίνει.

Στην κοινή δήλωσή τους που δημοσιεύτηκε στο Today, οι δύο πρώην σύντροφοι αναφέρουν: «Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε καλύτερα ως φίλοι και ανυπομονούμε να μείνουμε έτσι. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στις κοινές επιχειρήσεις και τα projects μας. Ευχόμαστε το καλύτερο ο ένας για τον άλλο και τα παιδιά μας. Από σεβασμό απέναντί τους, το μόνο σχόλιο που έχουμε ακόμη να κάνουμε είναι να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας έστειλαν τρυφερά λόγια και υποστήριξη».

Ωστόσο, πριν από τη δήλωση, οι πιο προσεκτικοί παρατήρησαν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ είχε εμφανιστεί στο Instagram χωρίς το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

Εκπρόσωποί της JLo αρνήθηκαν να σχολιάσουν τα σχέδιά της για την άνοιξη και το καλοκαίρι και η ίδια ήταν σιωπηλή στα κοινωνικά μέσα. Όχι όμως και ο Ροντρίγκεζ. Μια μέρα πριν από την κοινή τους ανακοίνωση, δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στα Stories του στο Instagram. Ο φακός σαρώνει φωτογραφίες του ζευγαριού και της οικογένειάς τους σε κορνίζες, πριν καταλήξει σε μια φωτογραφία με το «Jennifer + Alex» γραμμένο στην άμμο. Και στην άκρη του βίντεο, ο Ροντρίγκεζ είχε κάνει tag την JLo, προσθέτοντας ένα αυτοκόλλητο με μπλε καρδιά…

