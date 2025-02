Συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφθασε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο για μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία χάρη στον διάλογο που έχει ξεκινήσει με τη Μόσχα.

Ο ουκρανός πρόεδρος έγινε δεκτός από τον αμερικανό ομόλογό του, με τον οποίο αναμένεται να υπογράψει μια συμφωνία-πλαίσιο που αφορά κοινές επενδύσεις στα ορυκτά, τους υδρογονάνθρακες και τις υποδομές στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είχε συνάντηση στην Ουάσιγκτον με γερουσιαστές και από τα δύο κόμματα.

An important visit to the United States. In Washington, I met with a bipartisan delegation from the U.S. Senate.

Our discussions focused on the continued military assistance for Ukraine, relevant legislative initiatives, my meeting with President Trump, efforts to achieve a just… pic.twitter.com/KJcosUpygc

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025