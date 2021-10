Στιβ ΜακΚάρι: «Ολα τα παιδιά είναι ίδια προτού τα εκπολιτίσουμε»

Mε το νέο φωτογραφικό άλμπουμ του αμερικανού φωτογράφου Στιβ ΜακΚάρι (Steve McCurry) που έχει θέμα του τα παιδιά ασχολήθηκε η Repubblica. Ο φωτογράφος έχει τραβήξει χιλιάδες κλικ με παιδιά σε διάστημα σαράντα χρόνων – «χωρίς ιδιαίτερο λόγο» κατά την επισήμανση του ιταλικού Μέσου, αφού οι καιροί είναι πολύ περίεργοι. Οταν κατάλαβε την αξία του υλικού του, αποφάσισε την έκδοση (στον οίκο Mondadori). Τίτλος του λευκώματος είναι «Τα παιδιά του κόσμου» και περιέχει πορτρέτα.

Ο ΜακΚάρι είπε στους Ιταλούς ότι σπουδάζοντας φωτογραφία πρωτοφωτογράφισε παιδικά πρόσωπα, αλλά και αργότερα, όταν εργαζόταν ως πολεμικός φωτορεπόρτερ. Τα πιτσιρίκια δεν ήταν η βασική αποστολή του βέβαια, ωστόσο συνέχισε να τραβάει πόζες τους. Το υλικό του αρχίζει το 1975, δηλαδή μισόν αιώνα πίσω.

Ενα παιδί αντιπροσωπεύει την αθωότητα θεωρεί η Repubblica, έτσι ζήτησε το «νόημα του λευκώματος» από τον δημιουργό του. Τάχα συμβολίζουν κάτι όλα αυτά τα πρόσωπα που εκτύπωσε σε τόμο; Ο καλλιτέχνης-φωτορεπόρτερ απάντησε ότι τα παιδιά είναι παντού ίδια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο κοιτούν τον κόσμο. Αθώα, δηλαδή, τον βλέπουν, με μάτια χωρίς προκαταλήψεις, αφού «δεν έχουν υποστεί διαμόρφωση από κάποιον πολιτισμό». Κατόπιν εισβάλλουν τα πολιτισμικά στοιχεία στις ζωές των παιδιών: «Οι διαφορετικές γλώσσες και θρησκείες, έτσι οι άνθρωποι γίνονται διαφορετικοί, ενίοτε και εχθροί».

My new book, “Stories and Dreams: Portraits of Childhood” will be available in 4 language editions! pic.twitter.com/yQLmZCCsU6

