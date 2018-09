Ο Αγιαξ «λύγισε» την ΑΕΚ με 3-0

Σερί ήταν και τελείωσε…

Στον 15ο αγώνα σταμάτησε το ευρωπαϊκό αήττητο σερί της ΑΕΚ.

Η Ένωση υπέκυψε στην ανωτερότητα του Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» χάνοντας 0-3 στο Άμστερνταμ, στην πρεμιέρα του 5ου ομίλου στο Champions League.

Η ομάδα του Μαρίνου Οζουνίδη κράτησε στο «μηδέν» τον αντίπαλό της στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δέχθηκε όλα τα γκολ στο δεύτερο, από τους Ταλιαφίκο (46΄, 90΄) και Φαν Ντε Μπέεκ (77΄).

Πιο αναλυτικά, η ΑΕΚ -στην επιστροφή της μετά από δώδεκα χρόνια σε αγώνα ομίλων του Champions League- άντεξε για ένα ημίχρονο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ από τον Άγιαξ.

Οι Ολλανδοί ήταν καλύτεροι γενικά, όμως ευτύχησαν να προηγηθούν στα πρώτα δευτερόλεπτα του Β’ ημιχρόνου, με την ΑΕΚ να έχει ξεπεράσει την πίεση που είχε δεχθεί και να έχει σταθεί εξαιρετικά μέχρι το 46′.

Μετά το 1-0 οι κιτρινόμαυροι, μη έχοντας και την πολυτέλεια των πολλών επιλογών στον πάγκο, δεν μπόρεσαν να απειλήσουν και στο τελευταίο τέταρτο δέχθηκαν δύο ακόμη γκολ. γνωρίζοντας την πρώτη τους ήττα μετά από 14 αγώνες στην Ευρώπη.

