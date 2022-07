Ενας ακόμη ρώσος μεγιστάνας βρέθηκε νεκρός

Νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη ένας επιχειρηματίας ο οποίος είχε δεσμούς με την Gazprom, τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό, ανεβάζοντας τον αριθμό των ισχυρών παραγόντων του ρωσικού φυσικού αερίου που πέθαναν με βίαιο τρόπο την τελευταία χρονιά στους πέντε.

Ο λόγος για τον 61χρονο Γιούρι Βορόνοφ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Astra Shipping, μιας εταιρείας μεταφορών που έχει συνεργαστεί με την Gazprom στα έργα της στην Αρκτική.

Το πτώμα του επέπλεε στην πισίνα πολυτελούς κατοικίας κοντά στη ρωσική πόλη. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης κάλυκες και ένα πιστόλι, το οποίο δεν ήταν σαφές σε ποιον ανήκει, σύμφωνα με τους Times. Η χήρα του επιχειρηματία είπε ότι ο Βορόνοφ έπινε πολύ αφού έχασε χρήματα σε συγκρούσεις με συνεργάτες και εταίρους.

In #Russia a series of strange deaths of top managers continues

Near St.Petersburg body of director of contractor company #Gazprom, Yuri Voronov, was found with a bullet wound in head.

This is fifth mysterious death of high-ranking Russian managers linked to Gazprom since 2022. pic.twitter.com/AUrknRNPFt

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2022