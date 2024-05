Ράφα: «Στο κέντρο της πόλης» ισραηλινά τεθωρακισμένα

Ισραηλινά άρματα μάχης έφθασαν στο κέντρο της Ράφας για πρώτη φορά την Τρίτη, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά την τρίτη εβδομάδα της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας, όπου συνεχίζεται η αιματοχυσία.

Τα άρματα μάχης θεάθηκαν κοντά στο τέμενος Αλ-Αουντα, ένα ορόσημο της κεντρικής Ράφα, όπως δήλωσαν οι αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι δυνάμεις του εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή χωρίς να σχολιάζει τις πληροφορίες για προώθησή τους στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές ιατρικές πηγές, την Τρίτη 21 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον οι 12 από αυτούς ήταν γυναίκες, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από τα νέα ισραηλινά πλήγματα σε μια περιοχή με σκηνές όπου στεγάζονται εκτοπισμένοι, στην επισημασμένη ανθρωπιστική περιοχή του Μαουάσι, στα δυτικά της Ράφα.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι Ισραηλινοί σφυροκόπησαν την πόλη με αεροπορικά πλήγματα και πυρά αρμάτων μάχης, όπως δήλωσαν κάτοικοι, συνεχίζοντας την επίθεσή του παρά τη διεθνή κατακραυγή για τον βομβαρδισμό κτιρίου της Χαμάς την Κυριακή, που προκάλεσε πυρκαγιά σε καταυλισμό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 45 Παλαιστινίους, οι περισσότεροι παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Μετά το πλήγμα αυτό, τουλάχιστον άλλοι 26 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πυρά στη Ράφα, δήλωσαν αξιωματούχοι στον θύλακα όπου την εξουσία ασκεί η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν προς τις δυτικές γειτονιές και κατέλαβαν θέσεις στην κορυφή του λόφου Ζουρούμπ στη δυτική Ράφα, σε μια από τις χειρότερες νύχτες βομβαρδισμών, σύμφωνα με κατοίκους. Σήμερα αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για μάχες με όπλα ανάμεσα σε ισραηλινούς στρατιώτες και ενόπλους της Χαμάς στην περιοχή Ζουρούμπ.

Αυτόπτες μάρτυρες στη Ράφα δήλωσαν πως ο ισραηλινός στρατός φαίνεται πως έφερε μέσα (στην πόλη) τηλεκατευθυνόμενα τεθωρακισμένα οχήματα και πως δεν υπάρχει κάποια άμεση ένδειξη προσωπικού μέσα ή γύρω από αυτά. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δεν είχε κάποια άμεση απάντηση.

Αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε την εισβολή του παίρνοντας τον έλεγχο του συνοριακού περάσματος με την Αίγυπτο πριν από τρεις εβδομάδες, άρματα μάχης είχαν αναπτυχθεί στις παρυφές της Ράφα και είχαν εισέλθει σε κάποιες ανατολικές περιοχές της, όμως δεν είχαν ακόμη εισέλθει στην πόλη όλα μαζί.

Κάτοικοι δήλωσαν πως η περιοχή Τελ Αλ-Σουλτάν, όπου πραγματοποιήθηκε το φονικό πλήγμα της Κυριακής, εξακολουθεί να υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.

The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK

— Quds News Network (@QudsNen) May 28, 2024