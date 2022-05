Πώς βρέθηκαν καγκουρό στην Ινδία;

Οταν χωρικοί που περπατούσαν αμέριμνοι κατά μήκος ενός δρόμου, έξω από το χωριό τους στην Ινδία, αντίκρισαν ξαφνικά τρία αποπροσανατολισμένα, αδύναμα και πεινασμένα ζώα, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Το πρώτο που έκαναν ήταν να ειδοποιήσουν τους υπεύθυνους του δασαρχείου, καθώς δεν είχαν δει ποτέ παρόμοια ζώα. Οι υπεύθυνοι τους είπαν ότι είναι καγκουρό, τα οποία συναντώνται κυρίως στην Αυστραλία, αλλά δεν έχουν βρεθεί ποτέ στην Ινδία.

Τα καγκουρό διασώθηκαν από τους υπεύθυνους του δασαρχείου και ακολούθως μεταφέρθηκαν σε πάρκο άγριας ζωής για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Ωστόσο, το ένα δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του λίγες ημέρες αργότερα. Πολύ σύντομα, τα βίντεο με τα καγκουρό που είχαν τραβήξει οι έκπληκτοι από το θέαμα χωρικοί έγιναν viral στην Ινδία.

«Πώς στην ευχή εμφανίζονται καγκουρό στη Δυτική Βεγγάλη», αναρωτήθηκε ένας χρήστης του Twitter.

«Τα ζώα πιθανότατα αφέθηκαν ελεύθερα στo ύπαιθρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας», εξηγεί στο BBC o Ντεμπάλ Ρέι, επικεφαλής φύλακας για την άγρια ζωή στη Δυτική Βεγγάλη.

Οταν ο ίδιος πληροφορήθηκε ότι κάποια εξωτικά ζώα μεταφέρονταν λαθραία στην περιοχή του, ειδοποίησε αμέσως την ομάδα του. Ενεργώντας άμεσα, οι αστυνομικοί άρχισαν να ελέγχουν τα οχήματα σε μία από τις βασικές διαδρομές για την είσοδο στη Δυτική Βεγγάλη.

