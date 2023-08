Πούτιν σε Ερντογάν: Δεν επιστρέφουμε στη συμφωνία για τα σιτηρά, αν δεν ικανοποιηθούμε

Οι ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης, και μόνο, κατέστρεψαν σχεδόν 40.000 τόνους σιτηρών που προορίζονταν για χώρες της Αφρικής, αλλά και την Κίνα και το Ισραήλ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ολεξάντρ Κουμπρακόφ.

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε αποθήκες και σιλό σιτηρών, σχεδόν 40 χιλιάδες τόνοι σιτηρών, τους οποίους ανέμεναν οι χώρες της Αφρικής, η Κίνα και το Ισραήλ καταστράφηκαν», ανέφερε ο Κουμπρακόφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

Russia attacked the Port of Izmail last night

It’s Ukraine’s largest port on the Danube delta & is located just across the border from Romania (NATO member)

15% of the city’s population are Romanians & Bulgarians

Many ethnic Turks also live there. pic.twitter.com/dOfQxmONd1

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2023