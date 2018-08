Πόσο υποκρίτρια είναι η Αζια Αρτζέντο;

Η Αζια Αρτζέντο είναι μία από τις πιο δυναμικές εκπροσώπους του κινήματος #MeToo. Ο πύρινος λόγος της άλλωστε στο κλείσιμο του εφετινού Φεστιβάλ των Καννών έγραψε ιστορία, καθώς μίλησε για άλλη μία φορά για τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, λέγοντας ότι την είχε βιάσει στο ίδιο φεστιβάλ πριν από είκοσι χρόνια.

Γι’ αυτό και οι πρόσφατες αποκαλύψεις των New York Times ότι η ίδια πλήρωσε υψηλή αποζημίωση στον 22χρονο ηθοποιό Τζίμι Μπένετ ο οποίος φέρεται να κατηγόρησε την ίδια για σεξουαλική παρενόχληση, έκανε πολλούς να πέσουν από τα σύννεφα. Η ίδια, όπως αναφέρει και δημοσίευμα του Guardian, παραμένει σιωπηλή προς το παρόν.

Τώρα λοιπόν, όσοι στηρίζουν το κίνημα #MeToo έρχονται αντιμέτωποι με ένα πολύ σημαντικό ερώτημα: Τι συμβαίνει όταν τα θύματα είναι ταυτόχρονα και θύτες;

Οπως σχολίασε στο Twitter η φεμινίστρια συγγραφέας Μόιρα Ντόνεγκαν σχετικά με το νέο σκάνδαλο που στοχοποιεί την Αρτζέντο: «Οι κυνικοί θα σπεύσουν να χρησιμοποιήσουν μεμονωμένες περιπτώσεις ανάρμοστης γυναικείας συμπεριφοράς για να αποδείξουν ότι η σεξουαλική παρενόχληση και επίθεση δεν είναι τελικά θεμελιώδη συστατικά του μισογυνισμού, θα πουν επίσης ότι όπως αποδεικνύεται, αυτού του είδους τα εγκλήματα δεν έχουν φύλο. Αγνοήστε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ενδιαφέρονται για τη δικαιοσύνη».

Σε προσγειωμένους τόνους κινήθηκε και η γυναίκα που ίδρυσε το κίνημα #MeToo, η Ταράνα Μπερκ, γράφοντας σχετικά στο Twitter: «Μόνο μέσα από αμφιλεγόμενες περιπτώσεις μπορεί ένα κίνημα όπως το δικό μας να επιτύχει. Το σημαντικό είναι να ανοίξουμε την κονσέρβα για να βγουν από μέσα όλα τα σκουλήκια και να νιώσουμε πραγματικά άνετα με την άβολη αλήθεια ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο δράστη…ούτε υπάρχει εξιδανικευμένο μοντέλο θύματος».

Και συνεχίζοντας την τοποθέτησή της: «Είμαστε ατελείς ως άνθρωποι και όλοι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας. Πολλοί θα είναι εκείνοι που θα χρησιμοποιήσουν την περίπτωση της Αρτζέντο για να απαξιώσουν ολόκληρο το κίνημα. Μην τους αφήσετε να το κάνουν».

Οπως είναι φυσικό όμως, το νέο σκάνδαλο που επιβαρύνει την Αρτζέντο, ήταν βούτυρο στο ψωμί του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν. Οπως εκείνη, έτσι και δεκάδες άλλες γυναίκες, άσημες και διάσημες, τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση ή επίθεση. Ο ίδιος επιμένει να δηλώνει αθώος και ο δικηγόρος του, Μπέντζαμιν Μπράφμαν, έσπευσε να κάνει δηλώσεις στο Fox News, μιλώντας για «εντυπωσιακή υποκρισία» από πλευράς της Αρτζέντο.

Και πρόσθεσε ότι «αυτό το συμβάν αποδεικνύει σε όλους πόσο ανυπόστατες είναι οι κατηγορίες εις βάρος του Γουάινσταϊν».

Οι αποκαλύψεις των New York Times φαίνεται πως θα έχουν επιπτώσεις και στην καριέρα της 42χρονης Αρτζέντο. Οι παραγωγοί ενός ιταλικού τηλεοπτικού talent show τραγουδιού στο οποίο η ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει ρόλο κριτή, δήλωσαν ότι η Αρτζέντο θα απολυθεί αν επαληθευτεί το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

Κάποιοι άλλοι, μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις, τάσσονται με το μέρος της, ζητώντας κατανόηση και συμπόνοια.

«Γνώρισα την Αζια Αρτζέντο πριν από δέκα μήνες. Το κοινό στοιχείο που έχουμε, είναι ο πόνος που μας προκάλεσαν οι σεξουαλικές επιθέσεις που δεχτήκαμε από τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν. Η καρδιά μου έχει ραγίσει. Θα συνεχίσω το έργο μου για όλα τα θύματα όπου κι αν βρίσκονται» έγραψε στο Twitter η ηθοποιός Ρόουζ ΜακΓκόουαν, μία από τις πιο δυναμικές ακτιβίστριες του κινήματος #MeToo.

I got to know Asia Argento ten months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere.

Και συνέχισε γράφοντας: «Κανείς μας δεν ξέρει τι ακριβώς συνέβη και είμαι σίγουρη ότι θα μάθουμε σύντομα περισσότερα. Να είστε στοργικοί». Φυσικά τα σχόλια κάτω από τις συγκεκριμένες αναρτήσεις δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι θεωρούν ανεπίτρεπτο αυτό που φέρεται να έκανε στον 17χρονο τότε Μπένετ η Αρτζέντο.

Κάποιοι άλλοι, άνδρες στην πλειοψηφία τους, κάνουν σχόλια του τύπου: «Αν ήμουν 17 χρονών και μου την έπεφτε μία ωραία 37χρονη, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα!».

Η ηθοποιός Ροζάνα Αρκέτ, η οποία επίσης έχει κατηγορήσει τον Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για σεξουαλική επίθεση, έδωσε μέσω Twitter τη δική της ψυχαναλυτική ερμηνεία για τη συμπεριφορά της Αρτζέντο : «Το τραύμα γεννά τραύμα…μέχρι να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, βρισκόμαστε όλοι στο μονοπάτι της θεραπείας».

Thank you Tarana ,as you know .. trauma begets trauma ..until we heal ourselves. we are all on a path to healing ..gratitude for being the beacon that keeps us moving forward.

