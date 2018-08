Η βασίλισσα της ποπ Μαντόνα δεν σεβάστηκε τη βασίλισσα της σόουλ Αρίθα

Ενα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Αρίθα Φράνκλιν, της βασίλισσας της σόουλ η οποία έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου του 2018, είναι το «Respect». «Respect» σημαίνει σεβασμός. Και ύστερα από τη χθεσινή εμφάνιση της Μαντόνα στα μουσικά βραβεία του MTV, όπου υποτίθεται ότι κλήθηκε να αποτίσει φόρο τιμής στην σπουδαία Αρίθα, πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν πως η βασίλισσα της ποπ δεν έδειξε κανέναν σεβασμό, καθώς μίλησε περισσότερο για τον εαυτό της, παρά για την εκλιπούσα ερμηνεύτρια.

Με άλλα λόγια: Η βασίλισσα της ποπ, δεν σεβάστηκε τη βασίλισσα της σόουλ.

Οπως αναφέρει και δημοσίευμα του BBC, κατά τη διάρκεια του πεντάλεπτου (μονο)λόγου της στην τελετή που φιλοξενήθηκε στη Νέα Υόρκη, κατά κοινή ομολογία η Μαντόνα ήταν άκομψα εγωκεντρική, ενώ ολοκλήρωσε με τη γενικότητα ότι «οφείλουμε ένα «ευχαριστώ” στην Αρίθα Φράνκλιν που ενέπνευσε όλους μας».

I’m so lost. I thought Madonna was supposed to be paying homage to Aretha but I all heard was her paying homage to herself. HEAVY on the Mayonnaise…… — Charlamagne Tha God (@cthagod) August 21, 2018

Υστερα από αυτή την εμφάνιση, τα social media πήραν φωτιά, με πολλούς να σχολιάζουν ότι ο λόγος της Μαντόνα ήταν ένα σύντομο ανέκδοτο όχι για την καριέρα της Αρίθα, αλλά για την καριέρα της Μαντόνα. «Νόμιζα ότι η Μαντόνα θα τιμούσε την Αρίθα, αλλά το μόνο που άκουσα, ήταν τη Μαντόνα να λέει πόσο καταπληκτική είναι η Μαντόνα» σχολιάζει κάποια στο Twitter.

Im sorry, I love Madonna…but her telling a 5 minute story about herself was not the right time to honor Aretha Franklin. Wow….. So shocked. #vmas — Isis King (@MsIsisKing) August 21, 2018

Η Μαντόνα λοιπόν, μίλησε για μία οντισιόν στην αρχή της καριέρας της, στην οποία τραγούδησε το «(You make me feel like) A Natural Woman» της Φράνκλιν. Περιέγραψε πώς τραγούδησε για δύο πολύ σημαντικούς γάλλους παραγωγούς δισκογραφικών εταιρειών, «που δεν με πήραν στα σοβαρά».

This ain't about Aretha at all. #VMAs — Felonious Munk (@Felonious_munk) August 21, 2018

Και συνεχίζοντας: «Και γιατί να με πάρουν στα σοβαρά; Μια κοκκαλιάρα λευκή έρχεται εδώ και τολμά να τραγουδήσει α καπέλα ένα τραγούδι μιας από τις σημαντικότερες τραγουδίστριες της σόουλ;».

I hope the vmas plan to issue a public apology for allowing Madonna to disrespect Aretha Franklin's legacy like that #VMAs — Kia Kia (@kiiajai) August 21, 2018

Το αυτοαναφορικό της παραλήρημα δεν είχε τέλος, καθώς η Μαντόνα συνέχισε να φλυαρεί για τον εαυτό της, λέγοντας ότι οι γάλλοι παραγωγοί δεν της τηλεφώνησαν για πολλές εβδομάδες, ήθελαν όμως να την πάρουν μαζί τους στο Παρίσι και να την κάνουν σταρ.

«Και τα υπόλοιπα ανήκουν στην ιστορία» πρόσθεσε. «Τώρα λοιπόν, μάλλον όλοι θα αναρωτιέστε γιατί σας λέω αυτή την ιστορία. Υπάρχει μία σύνδεση. Γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν υπήρχε η βασίλισσα της σόουλ. Με οδήγησε εδώ που είμαι σήμερα, και ξέρω ότι ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται μαζί μας απόψε και θέλω να σε ευχαριστήσω Αρίθα που μας ενέπνευσες όλους. R-E-S-P-E-C-T. Ζήτω η βασίλισσα».

Ενας χρήστης του Twitter έγραψε κάτι που κάλυψε πολλούς: «Ολο αυτό δεν είναι καθόλου για την Αρίθα».

Το μόνο που σχολιάστηκε θετικά για τη Μαντόνα, ήταν η εντυπωσιακή έθνικ εμφάνισή της, καθώς συνεχίζει να είναι εντυπωσιακή και στιλάτη στα 60 της.