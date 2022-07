Παραλήρημα για τον Τζόνι Ντεπ στο Φεστιβάλ Τζαζ της Ούμπρια

Ενα πρωτοφανές παραλήρημα ενθουσιασμού ξεσήκωσαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής από την κεντρική σκηνή του περίφημου Umbria Jazz Festival ο πολύς Τζόνι Ντεπ και ο κορυφαίος Τζεφ Μπεκ. Ο «πειρατής» του Χόλιγουντ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και, έχοντας βγει νικητής στην δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του Αμπερ Χερντ, μπορεί εκ νέου να αφοσιωθεί στο πάθος του, το οποίο δεν είναι το να υποδύεται μπροστά από την κάμερα αλλά το να παίζει κιθάρα.

Το ότι μπορεί να το κάνει στο πλευρό του Τζεφ Μπεκ, ενός ζωντανού θρύλου της ροκ μουσικής, μαζί με τον οποίο μόλις κυκλοφόρησαν τον δίσκο «18», καθιστά την εμπειρία του ακόμη πιο συναρπαστική. Και είναι αλήθεια πως ο 59χρονος αμερικανός ηθοποιός δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του, όπως δεν μπόρεσαν να κρύψουν τον δικό τους ενθουσιασμό και οι χιλιάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στο γήπεδο Σάντα Τζουλιάνα της Περούτζα για να δουν τους δύο ροκάδες μαζί στη σκηνή κατά την τελευταία ημέρα του φεστιβάλ.

Ο Τζόνι Ντεπ έφτασε στην πρωτεύουσα της Ούμπρια το περασμένο Σάββατο, μαζί με τον Τζεφ Μπεκ και το συγκρότημά του, από το Μοντρέ της Ελβετίας. Κατέλυσε στο υπερπολυτελές Hotel Brufani το οποίο πολιορκήθηκε από θαυμαστές και κυρίως θαυμάστριες του, που ευελπιστούσαν τουλάχιστον να τον απαθανατίσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Μάταια περίμεναν, ωστόσο, καθώς ο Τζόνι απέφυγε κάθε επαφή με το κοινό, έως ότου μετέβη στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ για το σάουντ τσεκ, και χαιρέτισε το συγκεντρωμένο πλήθος από μακριά.

Η βραδιά άρχισε με τζαζ ρυθμούς αλλά όλοι περίμεναν ανυπόμονα να δουν τον Τζόνι Ντεπ και τον εμβληματικό κιθαρίστα των Yardbirds. Ο Τζεφ Μπεκ ανέβηκε τελικά στη σκηνή λίγο μετά τις δέκα το βράδυ, φορώντας μαύρα γυαλιά και κρατώντας μία άσπρη Fender, μας πληροφορεί ο Τζοβάνι Γκαλιάρντι της La Repubblica. «Με τα 78 του χρόνια σου έκοβε την ανάσα. Το “Star Cycle” και το “You know, you know” μετέφεραν το κοινό στη δεκαετία του 1980. Και με τους γρήγορους ρυθμούς του “Stratus” έφτασε στη δεκαετία του 2000. Ηταν αδύνατο να παραμείνει ακίνητος κανείς στην καρέκλα του, μια θάλασσα από κεφάλια κινούνταν, ακολουθώντας τον ρυθμό. Δεν μπαίνεις στο Rock and Roll Hall of Fame δύο φορές (πρώτα με τους Yardbirds και μετά ως σόλο καλλιτέχνης) τυχαία», γράφει ο ιταλός δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια ο βρετανός κιθαρίστας ερμήνευσε μερικά από τα εκπληκτικά σόλο του ενώ μετά προέβησαν σε μια μεθυστική επίδειξη των δεξιοτήτων τους η μπασίστρια και η ντράμερ του συγκροτήματος. Κάποια στιγμή οι προβολείς χαμήλωσαν καθώς επρόκειτο να αρχίσει η παρουσίαση του «18», του δίσκου που προέκυψε από τη συνεργασία του Τζεφ Μπεκ με τον Τζόνι Ντεπ. Ερμηνεύοντας το «Midnight Walker» o Μπεκ απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών. Μετά σειρά είχε το «Big Block», ένα εκπληκτικό μπλουζ που συνεπήρε το κοινό, έως ότου δεν άντεξε άλλο και ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Ακούγοντας μια διασκευή «Carolyne Νo» των Beach Boys, οι ακροατές άρχισαν να αδημονούν για την εμφάνιση του Τζόνι Ντεπ στη σκηνή. Ο Τζεφ Μπεκ, ωστόσο, συνέχισε να εντείνει την αγωνία τους, επιστρέφοντας στο παρελθόν και παίζοντας με εξαιρετική μαεστρία το «Brush with the blues» του 1999, το «Cause We Εnded as Lovers» του 1975 και το «You never know» του 1980.

Τελικά ο εκλεκτός καλεσμένος του Τζεφ Μπεκ βγήκε στη σκηνή υπό τους ήχους του «Rumble», φορώντας τζιν παντελόνι, άσπρο πουκάμισο με μαζεμένα τα μανίκια, γιλέκο και ένα φουλάρι στο λαιμό. «Αυτό είναι ένα τραγούδι για την κυρία Χέντι Λαμάρ, που ακυρώθηκε από τον ίδιο κόσμο που την κατέστησε σταρ», είπε λίγο πριν ερμηνεύσει την ομώνυμη μπαλάντα «This Is A Song For Miss Hedy Lamarr» που έγραψε ο ηθοποιός για την Αμπερ Χερντ.

Με το κοινό να καταχειροκροτεί το ανεπανάληπτο δίδυμο, ο Ντεπ άρχισε να τραγουδάει το «Let it be me» των Everly Brothers ενώ μετά ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο το «Isolation», ένα τραγούδι του Τζον Λένον για τη μοναξιά, τους φόβους και τις δυσκολίες των ανθρώπων και του κόσμου και της ζωής γενικότερα. «Και οι κυρίες, ακόμη και οι πιο εγκρατείς, άρχισαν να παραληρούν», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιταλός δημοσιογράφος.

