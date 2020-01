Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ υπέγραψαν την πράξη του Brexit

Ηταν μια γλυκόπικρη στιγμή. Υστερα από χρόνια παλινωδιών η Ευρώπη μπορεί πλέον να κοιτάξει το μέλλον μπροστά –αλλά την ίδια ώρα θα το κοιτάξει χωρίς τη Βρετανία. Οι υπογραφές έπεσαν για το Brexit…

Το πρωί της Παρασκευής, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ υπέγραψαν τη συμφωνία για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση, έχει ήδη εγκρίνει το Λονδίνο.

Τώρα, όπως σημείωσε η Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν απομένει η επικύρωσή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



«Μαζί με τον Σαρλ Μισέλ υπογράψαμε τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (από την ΕΕ) ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ανέφερε η γερμανίδα πρόεδρος της Κομισιόν σε μήνυμά της στο Twitter.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 24, 2020