Οργή στο Ισραήλ για την εικόνα των ομήρων: «Σαν να βγήκαν από στρατόπεδο συγκέντρωσης»

Οι τρεις όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Γάζα το πρωί του Σαββάτου πάσχουν από «σοβαρό υποσιτισμό» και έχουν χάσει σημαντικό βάρος κατά τη διάρκεια των 491 ημερών αιχμαλωσίας τους, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου, μετά από τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις αμέσως μετά την απελευθέρωσή τους.

«Πρόκειται για σκληρές εικόνες» δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, δρ Χαγκάρ Μιζράχι, σε συνέντευξη Τύπου από το νοσοκομείο Ιχιλόβ στο Τελ Αβίβ, όπου δύο από τους απελευθερωθέντες ξεκίνησαν τη διαδικασία ανάρρωσής τους.

Οι τρεις όμηροι που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς –ο 52χρονος Ελι Σαραμπί, ο 34χρονος Ορ Λέβι και ο 56χρονος Οχάντ Μπεν Αμί– εμφανίστηκαν αποστεωμένοι και εξαντλημένοι στη φιέστα απελευθέρωσής τους από τη Χαμάς, 16 μήνες μετά την απαγωγή τους από το κιμπούτς Μπε’ερί και το μουσικό φεστιβάλ Nova.

There are no words. pic.twitter.com/y8Osk7jPp5

Ωστόσο η Μιζράχι πρόσθεσε ότι οι γιατροί ήταν «ενθουσιασμένοι που τους είδαν να περπατούν στα πόδια τους, όρθιοι και υπερήφανοι».

«Ετσι μοιάζει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» δήλωσε ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ αναφερόμενος στην εικόνα των σκελετωμένων ομήρων, ενώ και οι οικογένειες των θυμάτων της Χαμάς συνέκριναν την εμφάνισή τους με εικόνες από το Ολοκαύτωμα, επισημαίνοντας την επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της συμφωνίας εκεχειρίας και απελευθέρωσης των υπόλοιπων ομήρων.

Πολλοί συγγενείς, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις εξελίξεις από το Ισραήλ, ξέσπασαν σε κλάματα καθώς έβλεπαν τους τρομοκράτες να «παρευλάνουν» με τους τρεις ομήρους στη Ντέιρ ελ-Μπάλαχ, στη Γάζα, προτού παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο Χέρτσογκ έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Ολος ο κόσμος πρέπει να δει ότι ο Οχάντ, ο Ορ και ο Ελι –οι οποίοι επιστρέφουν ύστερα από 491 ημέρες στην κόλαση, πεινασμένοι, αποστεωμένοι και βασανισμένοι– υπήρξαν θύματα ενός κυνικού και βάναυσου θεάματος από απάνθρωπους δολοφόνους. Παρηγορούμαστε από το γεγονός ότι επιστρέφουν ζωντανοί στις αγκαλιές των αγαπημένων τους».

«Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για τους ομήρους είναι ανθρωπιστικό, ηθικό και εβραϊκό καθήκον» πρόσθεσε.

This is what a crime against humanity looks like! The whole world must look directly at Ohad, Or, and Eli—returning after 491 days of hell, starved, emaciated and pained—being exploited in a cynical and cruel spectacle by vile murderers. We take solace in the fact that they are…

Από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα πεθερικά του Σαραμπί, Γκίλιαν και Πιτ Μπρίσλεϊ, δήλωσαν ότι ένιωσαν ανακούφιση που ήταν επιτέλους ελεύθερος, αλλά σοκαρίστηκαν από τη φυσική του κατάσταση. «Φαίνεται σαν να βγήκε από το Μπέλζεν» είπε ο Πιτ Μπρίσλεϊ, αναφερόμενος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η Μιχάλ Κοέν, μητέρα του Μπεν Αμί, δήλωσε συντετριμμένη από την εικόνα του γιου της. «Φαίνεται εξαθλιωμένος. Είναι 57 ετών αλλά μοιάζει δέκα χρόνια μεγαλύτερος. Είναι τόσο λυπηρό να τον βλέπω έτσι» είπε. «Εμοιαζε με σκελετό».

This is what a war crime looks like. pic.twitter.com/aWGhdZuRlG

They were held in inhumane, horrific conditions, without sunlight, without food.

They were starved and tortured for months.

Their families were executed before their eyes.

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, της οποίας ο γιος, Ματάν, κρατείται ακόμη όμηρος, συμφώνησε πως «οι σημερινοί επιζώντες μοιάζουν σαν να βγήκαν από στρατόπεδα συγκέντρωσης» και κάλεσε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να τερματίσει τον πόλεμο και να τους φέρει όλους πίσω σήμερα».

Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, εξέφρασε επίσης τον αποτροπιασμό του. «Είναι σχεδόν αβάσταχτο να βλέπει κανείς τους αποστεωμένους ομήρους να εξαναγκάζονται να δώσουν συνεντεύξεις σε κάποιους “δημοσιογράφους” της Χαμάς» έγραψε στο Χ.

«Η διαπόμπευσή τους με αυτόν τον τρόπο αποτελεί ένα ακόμα φρικτό έγκλημα των τρομοκρατών» πρόσθεσε. Ο Μπεν Αμί είναι πολίτης με διπλή υπηκοότητα, γερμανική και ισραηλινή.

Almost unbearable to see the emaciated hostages forced to give interviews to some Hamas „reporter“. Parading them like that is yet another terrible crime by the terrorists.

Η απελευθέρωση του Σαββάτου, η πέμπτη φάση της συμφωνίας για τους ομήρους, έγινε ενώ ορισμένες οικογένειες φοβούνται ότι η συμφωνία θα καταρρεύσει πριν προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, αφήνοντας δεκάδες αιχαμλώτους στα τούνελ των τρομοκρατών.

Εν μέσω αυτού του κλίματος το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ζήτησε επιτακτικά την άμεση απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων σε ανακοίνωσή του αμέσως μετά τη δημοσίευση των εικόνων των τριών ανδρών σε κατάσταση υποσιτισμού.

«Οι τρομακτικές εικόνες του Οχάντ, του Ελι και του Ορ αποκαλύπτουν το συντριπτικό τίμημα των 491 ημερών αιχμαλωσίας από τη Χαμάς» ανέφερε η οργάνωση, την οποία συνέστησαν οι συγγενείς των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου. «Πρόκειται για άνδρες που πέρασαν μέσα από την Κόλαση. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

«Αυτές οι σοκαριστικές εικόνες», προστίθεται στην ανακοίνωση, «δείχνουν σε όλο τον κόσμο τη φρικτή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει κάθε όμηρος που παραμένει στη Γάζα. Θυμίζουν τις φρικτές εικόνες από την απελευθέρωση των στρατοπέδων το 1945, τη σκοτεινότερη σελίδα της Ιστορίας μας. Πρέπει να βγάλουμε ΟΛΟΥΣ τους ομήρους από την κόλαση. Δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις – η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τους ομήρους πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα».

Δύο από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν το Σάββατο επιστρέφουν σε διαλυμένες οικογένειες.

Κατά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου οι τρομοκράτες δολοφόνησαν τη σύζυγο του Σαραμπί, Λιάν, 48 ετών, και τις δύο κόρες τους, τη 16χρονη Νογιά και τη 13χρονη Γιαχέλ.

Ο αδελφός του, Γιόσι, επίσης απήχθη, αλλά δεν επέζησε της αιχμαλωσίας.

«Η τραγωδία της οικογένειας Σαραμπί είναι χαραγμένη στη συλλογική μνήμη του έθνους» δήλωσε ο Χέρτσογκ.

Ο Σαραμπί, 52 ετών, πιστεύεται ότι δεν γνώριζε την τραγική τύχη της οικογένειάς του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του.

Eliyahu has reunited with his family.

In these moments, we remember his wife Lianne, and two daughters Yahel and Noiya who were murdered by Hamas on October 7. Along with his brother Yossi, who was kidnapped and murdered in captivity.

Our hearts are with Eliyahu and his family. pic.twitter.com/yiay3hKdOB

