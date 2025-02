Οταν το Time έκανε τον Μασκ πρόεδρο των ΗΠΑ

Στο τεύχος της 24ης Φεβρουαρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει κλείσει έναν μήνα και τέσσερις ημέρες στον Λευκό Οίκο, το περιοδικό Time κυκλοφορεί με εξώφυλλο την φωτογραφία ενός άλλου «προέδρου»: Με τον Ελον Μασκ καθισμένο πίσω από το εμβληματικό προεδρικό γραφείο και με το σχόλιο:

«Κανένας άλλος μεμονωμένος ιδιώτης, και σίγουρα όχι κάποιος του οποίου ο πλούτος και το δίκτυο επιχειρήσεων υπόκεινται άμεσα στην εποπτεία των ομοσπονδιακών αρχών, δεν έχει ποτέ ασκήσει τέτοια εξουσία επί των μηχανισμών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής, ο Μασκ δεν φαίνεται να λογοδοτεί σε κανέναν άλλον εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έδωσε στον ευεργέτη της προεκλογικής του εκστρατείας μια σαρωτική εντολή να ευθυγραμμίσει την κυβέρνηση με την ατζέντα του».

TIME’s new cover: Inside Elon Musk’s war on Washington https://t.co/95Qictx4zP pic.twitter.com/QZ73CZqtnM

Είναι ένα εξώφυλλο που δεν (θα) αρέσει στον πραγματικό πρόεδρο, σχολιάζουν οι New York Times.

«Ο πρόεδρος δεν έδειξε να διασκεδάζει. Είχε την πρώτη του συνάντηση με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό για πρώτη φορά την Παρασκευή, όταν ένας δημοσιογράφος φώναξε για να τον ρωτήσει ποια ήταν η «αντίδρασή» του στο νέο εξώφυλλο του Time. «Οχι», απάντησε με νόημα ο Τραμπ. Κοίταξε κάτω στο πάτωμα. Και μετά έσπασε: «Το περιοδικό Time εξακολουθεί να λειτουργεί; Δεν το ήξερα καν αυτό». Ολοι γύρω του γέλασαν νευρικά», έγραψε η νεοϋορκέζικη εφημερίδα.

Φυσικά, πριν από μόλις δύο μήνες, όταν το Time ανέδειξε ως πρόσωπο του 2024 τον Τραμπ, εκείνος είχε μεγεθύνει και επιδείκνυε το εξώφυλλο… Οι NYT σχολιάζουν μάλιστα πως είναι τέτοια η εμμονή του Τραμπ με τα εξώφυλλα του Time – τα οποία γράφουν κατά καιρούς ιστορία – που έχει φτάσει στο σημείο να φτιάξει ψεύτικες εκδόσεις με τον εαυτό του!

Και δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που το περιοδικό «μπαίνει στη μύτη» του Τραμπ σχετικά με συνεργάτες και «κολλητούς» του. Eνα εξώφυλλο του Time το 2017 παρουσίαζε τον σύμβουλό του Στίβεν Κ. Μπάνον στο απόγειο των δυνάμεών του – «Ο μεγάλος χειραγωγός», έγραφε… Ο Μπάνον αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο λίγο καιρό αργότερα.

Κανείς δεν μπορεί να πει αν το περιοδικό εξακολουθεί να ασκεί την ίδια επιρροή στον Τραμπ όπως τότε, γράφουν οι New York Times. Μένει, δηλαδή, να δούμε αν θα υπάρξουν συνέπειες για τον Μασκ.

Ο μεγιστάνας, πάντως, προς το παρόν αρκείται στις εξουσίες που ήδη έχει και δείχνει όπως μπορεί στον Τραμπ ότι δεν προσπαθεί να του φάει την… καρέκλα.

Το πρωί της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του νέου εξώφυλλου του Time, ο Μασκ έκανε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ για να κολακέψει τον πρόεδρο, γράφοντας: «Αγαπώ τον Ντόναλντ Τραμπ όσο ένας στρέιτ άνδρας μπορεί να αγαπήσει έναν άλλο άνδρα»!

I love @realDonaldTrump as much as a straight man can love another man

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025