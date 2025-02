Γάζα: Ελεύθεροι άλλοι τρεις όμηροι

Τρεις άνδρες απελευθέρωσε το Σάββατο η Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς βέβαια να παραλείψει ένα ακόμη σόου επίδειξης ισχύος κατά τη διαδικασία παράδοσής τους στον ισραηλινό στρατό.

Ο Ελί Σαραμπί και ο Οχάντ μπεν Αμί είχαν συλληφθεί στο κιμπούτς Be’eri ενώ ο Ορ Λεβί ήταν ένας από τους ομήρους του φεστιβάλ Nova.

Και οι τρεις εμφανίστηκαν πολύ αδυνατισμένοι και χλωμοί, με τους συγγενείς που τους περιμέναν να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τους και τις ισραηλινές Αρχές να υποστηρίζουν πως δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος για την απελευθέρωση των υπολοίπων.

Η Χαμάς ανέβασε τους τρεις άνδρες σε μια σκηνή στο Deir al-Balah στην κεντρική Γάζα, όπου τους ανάγκασε να κάνουν δηλώσεις πριν τους παραδώσουν. Ο καθένας από τους τρεις συνοδευόταν από δύο μέλη της Χαμάς και κρατούσε σε δημόσια θέα το «πιστοποιητικό απελευθέρωσης».

Η ισραηλινή τηλεόραση μετέδωσε ότι λίγο νωρίτερα η Χαμάς είχε περιοδεύσει με τους τρεις ομήρους στα ερείπια της Γάζας «για να τους δείξει τα αποτελέσματα των ισραηλινών επιχειρήσεων στην περιοχή».

Οι τρεις όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια παρελήφθησαν από ελικόπτερο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) για την επιστροφή τους στο Ισραήλ.

Ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρετίζει την απελευθέρωση των τριών ισραηλινών ομήρων, αλλά αναφέρει ότι το Ισραήλ δεν αποδέχεται την σκληρότητα με την οποία απευλευθερώθηκαν.

«Οι σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα δεν θα περάσουν χωρίς απάντηση», αναφέρει η ανακοίνωση του Νετανιάχου, ο οποίος περνά το Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ.

«Η κυβέρνηση, μαζί με τους αξιωματούχους ασφαλείας, θα στηρίξει αυτούς και τις οικογένειές τους. Το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να φέρει πίσω όλους τους ομήρους και τους αγνοούμενους».

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ διαμαρτυρήθηκε για την κατάσταση των τριών ομήρων, λέγοντας ότι αποτελεί έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και κάλεσε τον κόσμο να δράσει.

«Έτσι μοιάζει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας!» γράφει ο Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στο X.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να δει τον Οχάντ, τον Ορ και τον Ελί- που επιστρέφουν μετά από 491 ημέρες κόλασης, πεινασμένοι, αδυνατισμένοι και πονεμένοι – να αξιοποιούνται σε ένα κυνικό και σκληρό θέαμα από άθλιους δολοφόνους. Μας παρηγορεί το γεγονός ότι επιστρέφουν ζωντανοί στην αγκαλιά των αγαπημένων τους», λέει στην ίδια ανάρτηση.

