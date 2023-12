Οι Τσέχοι πενθούν: 14 οι νεκροί από το μακελειό στην Πράγα

Ημέρα εθνικού πένθους έχει κηρυχθεί το Σάββατο για τους Τσέχους εξαιτίας του μακελειού που προκάλεσε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Πράγας, το απόγευμα της Πέμπτης ο 24χρονος φοιτητής Ντέιβιντ Κόζακ.

Ο Κόζακ, ανέβηκε με ένα αυτόματο όπλο στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημίου του Καρόλου στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως σκοτώνοντας στο σημείο 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 25.

🚨⚡A 24-year-old student opened fire at people from the balcony of Prague’s Charles University on December 21. The gunman, who killed 14 people, also killed himself after being surrounded by authorities, said the police.

The attack was the worst mass shooting in Czech history. pic.twitter.com/Z8MeC6mWjj

— Fahad_ Heaven™ (The Wise) 🇵🇸 (@Fahad_Heaven) December 23, 2023