Οι εργαζόμενοι στην Apple ιδρύουν συνδικάτο

Οι εργαζόμενοι στην Apple Inc στο Μέριλαντ ψήφισαν το Σάββατο 18 Ιουνίου υπέρ της δημιουργίας συνδικάτου, του πρώτου υπαλλήλων σε κατάστημα λιανικής του τεχνολογικού γίγαντα στις ΗΠΑ. Περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι στην Τάουσον κοντά στην Βαλτιμόρη «ψήφισαν κατά συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της συμμετοχής τους στην Διεθνή Ένωση Μηχανικών και Εργαζομένων στην Αεροδιαστημική», αναφέρει το συνδικάτο στον ιστότοπό του.

That feeling when ⁦you form the first union at Apple in America. Congrats, ⁦@acoreunion⁩!

Welcome to the Machinists Union! #1u pic.twitter.com/U7JzwXcoz7

— Machinists Union (@MachinistsUnion) June 19, 2022