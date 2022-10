Οι απίθανες περιπέτειες του ελληνικού ράγκμπι

Στα εγχώρια αθλητικά media η είδηση πέρασε στα ψιλά: η Εθνική μας ομάδα ράγκμπι λιγκ ηττήθηκε από την αντίστοιχη της Αγγλίας, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου που φιλοξενείται στο Νησί (15 Οκτωβρίου – 19 Νοεμβρίου). Οι περισσότεροι από όσους τη διάβασαν, θα πρέπει να εξεπλάγησαν. Οχι επειδή χάσαμε από την υπερδύναμη του αθλήματος, αλλά γιατί δεν γνώριζαν -ούτε που το φαντάζονταν- ότι παίζεται ράγκμπι στην Ελλάδα. Πόσω μάλλον, ότι η χώρα μας συμμετέχει σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις όπως αυτή, στην οποία συμμετέχουν οι 16 καλύτερες ομάδες του Κόσμου.

Οι Αγγλοι πανηγύρισαν για την εντυπωσιακή (94-4) νίκη τους επί της Ελλάδας, τη μεγαλύτερη (σε σκορ) που πέτυχαν ποτέ, όμως δεν παρέλειψαν να πλέξουν το εγκώμιο των αντιπάλων τους. «Το ράγκμπι λιγκ ήταν παράνομο στην Ελλάδα, μέχρι πριν από 5 χρόνια. Η παρουσία της χώρας στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν, από μόνη της, ένα αξιοθαύμαστο κατόρθωμα», έγραψε ο Guardian, που φιλοξένησε τις κολακευτικές δηλώσεις του προπονητή της Αγγλίας, Σέιν Γουέιν, για το μαχητικό πνεύμα το οποίο επέδειξε η ελληνική ομάδα το Σάββατο στο βροχερό Σέφιλντ.

🇬🇷 The pride of a nation!

From the game being illegal in Greece to the national team winning the hearts of fans across the world.

Thank you Greece, until next time.

