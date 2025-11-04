Ο Βασίλης Σπανούλης συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής

Τους έλληνες παίκτες θα συνεχίσει να κοουτσάρει ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο της εθνικής ομάδας τουλάχιστον μέχρι το 2027.

Η ΕΟΚ, στην ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε τον «Kill Bill» για την αφοσίωση και τη διάθεση να συνεχιστεί η συνεργασία, αλλά και τη συνδρομή της Μονακό, η οποία έδειξε κατανόηση στην επιθυμία του.

Ο Σπανούλης θα είναι στον πάγκο της «επίσημης αγαπημένης» στα ματς του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία στις 27 και 30 Νοεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είδηση αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά τις δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι «αν ο κόουτς Σπανούλης δεν είναι εδώ (σ.σ. στην εθνική ομάδα) τότε δεν είμαι και εγώ. Όσο αυτός είναι εδώ, θα είμαι και εγώ».

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.

Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου κύπελλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.

Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.

H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.

Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών.

