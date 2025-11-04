Χωρίς ταξί η Αθήνα Τετάρτη και Πέμπτη – νέα 48ωρη απεργία

| ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ/ΙΝΤΙΜΕ

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα για 48 ώρες, την Τετάρτη και Πέμπτη (5 και 6 Νοεμβρίου), καθώς οι οδηγοί προχωρούν σε απεργία με σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Τετάρτης και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής.

Την Τετάρτη μάλιστα αναμένεται να γίνει και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και λεωφόρου Αθηνών.

Οι επαγγελματίες οδηγοί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News