Ο πόλεμος στο «τραπέζι» του Κρεμλίνου – Συνάντηση Πούτιν με απεσταλμένους του Τραμπ

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε την Τρίτη στο Κρεμλίνο με τον ειδικό απεσταλμένο του αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια προσπάθεια να αναζητηθεί διέξοδος για τον τερματισμό της πιο αιματηρής σύγκρουσης που έχει γνωρίσει η Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Λίγο πριν από τη συνάντηση ο Πούτιν προειδοποίησε την Ευρώπη ότι θα υποστεί «άμεση και συντριπτική ήττα» εάν αποφασίσει να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία, απορρίπτοντας παράλληλα ως «απολύτως απαράδεκτες» τις ευρωπαϊκές αντιπροτάσεις για την Ουκρανία.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω», είπε ο ρώσος πρόεδρος στους δύο αμερικανούς απεσταλμένους κατά τη συνάντηση. «Είναι μια υπέροχη πόλη», απάντησε ο Γουίτκοφ, ο οποίος νωρίτερα είχε περπατήσει στην Κόκκινη Πλατεία μαζί με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Στις συνομιλίες συμμετείχαν επίσης ο βοηθός του Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ και διερμηνείς, σύμφωνα με το Reuters.

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αλλά καθυστέρησε περίπου μιάμιση ώρα λόγω της παρουσίας του Βλαντίμιρ Πούτιν σε επενδυτικό φόρουμ.

Στη φωτογραφία που δόθηκε από το Κρεμλίνο, στα δεξιά του Πούτιν βρισκόταν ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσάκοφ, ενώ δύο θέσεις στα αριστερά του ο απεσταλμένος του ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμίτριεφ. Απέναντί τους, ο Στιβ Γουίτκοφ καθόταν στη μέση, με τον Τζάρετ Κούσνερ στα αριστερά του. Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πως εξελίχθηκαν οι συνομιλίες.

Kremlin releases video of start of talks between Vladimir Putin (alongside Yuri Ushakov and Kirill Dmitriev) and Steve Witkoff (with Jared Kushner) pic.twitter.com/G97dVsCHVO — Ben Tavener (@BBCBenTavener) December 2, 2025

Λίγο πριν από την επίσημη συνάντηση ο ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Τραμπ, προβάλλοντας προτάσεις που γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι είναι απαράδεκτες για τη Ρωσία.

«Στέκονται στο πλευρό του πολέμου», σημείωσε. «Βλέπουμε καθαρά ότι όλες αυτές οι αλλαγές έχουν έναν και μόνο στόχο: να μπλοκάρουν πλήρως τη διαδικασία ειρήνευσης, να θέσουν απαιτήσεις που για τη Ρωσία είναι απολύτως απαράδεκτες».

Στο μεταξύ, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Πούτιν υποδεχόταν στο Κρεμλίνο τους απεσταλμένους, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εντείνει τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας ωστόσο το εγχείρημα «εξαιρετικά δύσκολο».

Μιλώντας μπροστά στις κάμερες κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του, τόνισε: «Εχουμε ένα πρόβλημα με τον πόλεμο που προσπαθούν να επιλύσουν τώρα οι άνθρωποί μας, με τη Ρωσία και την Ουκρανία». Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν χρηματοδοτούν πλέον τον πόλεμο, αλλά εξακολουθούν να προμηθεύουν το ΝΑΤΟ με οπλικά συστήματα και παράλληλα εργάζονται για μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.

«Προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε. Εχω λύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ένατος. Και οι άνθρωποί μας βρίσκονται τώρα στη Ρωσία, για να δουν αν μπορούμε να το επιλύσουμε», συνέχισε.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι η κατάσταση είναι «κάθε άλλο παρά εύκολη», προσθέτοντας με έμφαση: «Τι χάλι! Είναι ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν εγώ πρόεδρος», αφήνοντας για ακόμη μία φορά αιχμές σε βάρος του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι, μιλώντας στο Δουβλίνο, τόνισε ότι «όλα θα κριθούν από τις συνομιλίες στη Μόσχα». «Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις… Είναι σημαντικό όλα να γίνονται δίκαια και ανοιχτά, χωρίς παιχνίδια πίσω από την πλάτη της Ουκρανίας», είπε.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι οι τρέχουσες συζητήσεις δεν αφορούν προσχέδιο συμφωνίας, αλλά ένα πλαίσιο προτάσεων που «θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μελλοντικές συμφωνίες».

