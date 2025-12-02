Πούτιν: Εάν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, υπογραμμίζοντας πως αν η Ευρώπη θέλει να κάνει πόλεμο η Ρωσία είναι έτοιμη, αν και η χώρα του δεν θέλει κάτι τέτοιο.

Ο ίδιος τόνισε πως οι Ευρωπαίοι αποκλείστηκαν από τις συζητήσεις από μόνοι τους και διευκρίνισε πως εμποδίζουν την αμερικανική κυβέρνηση και τον Ντόναλντ Τραμπ να επιτύχουν ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων.

Μάλιστα, δε δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του πολέμου και ως ανθρώπους που δεν έχουν ειρηνική ατζέντα. Παράλληλα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε ότι οι απαιτήσεις που έχει η Ευρώπη δεν γίνονται αποδεκτές από τη Ρωσία, που τις θεωρεί απολύτως απαράδεκτες.

Παράλληλα σημείωσε ότι η Ρωσία θα λάβει μέτρα εναντίον των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοηθούν την Ουκρανία. Χαρακτήρισε τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στην Τουρκία ως πειρατεία και δήλωσε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών εγκαταστάσεων και πλοίων.

Putin: If Europe wants to start a war, we are ready immediately. If Europe begins a war against Russia, soon Moscow “will have no one to negotiate with.” pic.twitter.com/sx4dNIprMN — Russian Market (@runews) December 2, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν το απόγευμα της Τρίτης στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι συνομιλίες αποσκοπούν στην εξεύρεση λύσης για να μπει τέλος στην πιο θανατηφόρα σύγκρουση που μαίνεται στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο η κυβέρνησή του χαρακτηρίζει «λουτρό αίματος» και «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων», αλλά οι προσπάθειές του για ειρήνευση, ανάμεσα στις οποίες και η σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, δεν έχουν μέχρι στιγμής τελεσφορήσει.

