Ο Πίτερ Τζάκσον ετοιμάζει νέα ταινία για τους Beatles

Ο βραβευμένος με τρία Οσκαρ σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον -ευρέως γνωστός για την κινηματογραφική τριλογία του «Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών»- κέρδισε ακόμη πέντε υποψηφιότητες για Emmy, για το ντοκιμαντέρ του «The Beatles: Get Back», ενθουσιάζοντας κοινό και ειδικούς. Φανατικός θαυμαστής των Beatles δεν αρκέστηκε στην επιτυχία της δουλειάς του που κυκλοφόρησε την προηγούμενη χρονιά, αλλά σε συνεννόηση με τα μέλη της θρυλικής μπάντας θέλει να δημοσιοποιήσει και άλλο ανέκδοτο υλικό απ’ τα «Σκαθάρια».

Κι ενώ δήλωσε δημόσια ότι κάτι έχει στα σκαριά και ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον σερ Πολ ΜακΚάρτνει και τον σερ Ρίνγκο Σταρ για μια άλλη ταινία, δεν έδωσε πολλές πληροφορίες στο αμερικανικό Deadline όταν ρωτήθηκε, δηλώνοντας μόνο ότι «δεν θα είναι πραγματικά ένα ντοκιμαντέρ αυτό που θα ετοιμάσουμε. Και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω». Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για κάτι πολύ διαφορετικό από το Get Back.

Οι θαυμαστές των Beatles σε όλο τον κόσμο έμειναν, πάντως, ενθουσιασμένοι με το πρώτο του ντοκιμαντέρ, το οποίο ήταν αποτέλεσμα μιας σχολαστικής ανάλυσης 130 ωρών ήχου και 57 ωρών αχρησιμοποίητων πλάνων, που είχε τραβήξει ο Μάικλ Λίντσει Χογκ για ένα άλλο ντοκιμαντέρ του 1970 με τίτλο Let It Be.

Υπενθυμίζοντας την «επίπονη» διαδικασία του μοντάζ, ο Τζάκσον σχολίασε: «Δεν ήταν τόσο έντονο όσο το να φτιάξω τρεις “Αρχοντες των Δαχτυλιδιών”, αλλά ήταν δουλειά τεσσάρων ολόκληρων χρόνων και με μια πανδημία στο ενδιάμεσο», είπε στους Times.

Ο 60χρονος νεοζηλανδός σκηνοθέτης, παραγωγός και σεναριογράφος δεν λησμόνησε να επαινέσει ιδιαιτέρως τον μοντέρ και τους ηχολήπτες της ταινίας. «Το Get Back έχει να κάνει με τον ήχο, στην πραγματικότητα την αποκατάσταση του ήχου και τον διαχωρισμό των μουσικών κομματιών», είπε. «Κάναμε πολύ πρωτοποριακή δουλειά, οπότε είναι πραγματικά υπέροχο που τα παιδιά που δούλεψαν σε αυτό τον τομέα είναι μέρος των υποψηφιοτήτων για Emmy. Είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος με αυτό».

Ο Τζάκσον αποκάλυψε ότι είχε την ιδέα να χωρίσει το φωνητικό κομμάτι του Λένον στο «I’ve Got A Feeling», ώστε ο 80χρονος σήμερα, ΜακΚάρτνεϊ να τραγουδήσει συγχρόνως με το βίντεο στο οποίο τραγουδά ο Λένον – μια παράσταση που ενθουσίασε εκατομμύρια παρακολουθώντας το στο Glastonbury Festival στο Σόμερσετ της Αγγλίας τον περασμένο μήνα.

Αλλά ο σκηνοθέτης το σκεφτόταν πολύ για το αν θα έπρεπε να το προτείνει στον ΜακΚάρτνεϊ. «Είχα αυτή την ιδέα όταν άρχισα να δουλεύω στο Get Back, πριν από τέσσερα χρόνια», είπε ο Τζάκσον. «Δεν το ανέφερα στον Πολ γιατί σκέφτηκα ότι «προτείνοντάς στον Πολ να τραγουδήσει στη σκηνή με τον Τζον, θα σκεφτεί ότι είμαι ένας ηλίθιος και απροσάρμοστος κομπιουτεράκιας. Τελικά, μετά από πάρα πολλή σκέψη κατέληξα στο ότι μάλλον θα το μετάνιωνα για το υπόλοιπο της ζωής μου, αν δεν του το έλεγα. Κι έτσι του έστειλα ένα μήνυμα. Η απάντηση ήρθε σε δέκα λεπτά. «Είναι φανταστική η ιδέα σου, ναι, πάμε να το κάνουμε» του είπε ενθουσιασμένος.

«Εκανα απάτη»

Ο Τζάκσον αποκάλυψε, επίσης, ότι η απόφασή του να «τραβήξει» τον χρόνο του ντοκιμαντέρ στα 468 λεπτά βασίστηκε σε αυτό που ο ίδιος θα ήθελε να δει στην οθόνη, ως θαυμαστής των Beatles. «Παρέδωσα ένα μονταρισμένο βίντεο εξίμισι ωρών και οι άνθρωποι των εταιρειών είπαν ότι «είναι λίγο μεγάλο. Μπορείτε να το μειώσετε στις έξι ώρες»;

«Κι εγώ αποφάσισα να κάνω μια απάτη χωρίς να το πω σε κανέναν – την Apple Corps, τη Disney ή τους Beatles – και ξαναέβαλα σκηνές τις οποίες είχαμε βγάλει. Κανείς δεν ήξερε ότι στο τέλος θα έβλεπε ένα βίντεο επτάμισι ωρών. Είμαι αληθινός θαυμαστής των Beatles. Και ένιωθα ότι θα ήταν μεγάλο λάθος για την μουσική ιστορία, αυτό το υλικό να μπει σε ένα θησαυροφυλάκιο-αποθήκη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News