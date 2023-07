Ο δεύτερος εξάδελφος του Ελβις πάει για κυβερνήτης στο Μισισίπι

O Μπράντον Πρίσλεϊ, υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη του Μισισίπι, εμφανίστηκε στο πρώτο βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας του με μία φωτογραφία του δεύτερου εξαδέλφου του, Ελβις Πρίσλεϊ, ανά χείρας.

Το μαγικό ονοματεπώνυμο, σχολίασε η Corriere della Sera, θα μετρήσει στην κάλπη – σίγουρα, αφού είναι γνωστό ακόμη και στο ημέτερο ακρωτήριο των μπουζουκιών όπου δεν πολυακούγεται πια το ροκαμπίλι ότι «ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα».

Το ίδιο βίντεο δείχνει την ταξική προέλευση του Μπράντον, τη μάνα του που τον μεγάλωσε «με σταθερές αξίες» και μόνη της, αφού ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν παιδί. Τα 60 δευτερόλεπτα του βίντεο είναι αφιερωμένα στη μητέρα του η οποία «μας μεγάλωσε δουλεύοντας σαν μοδίστρα».

Παρά τα θρυλούμενα για τον χαροκόπο λαό που δεν θέλει να ακούει άλλο για μπελάδες και βάσανα, ο «λαϊκιστής α λα Ρούζβελτ» Πρίσλεϊ λέει στο βίντεο ότι θέλει να βοηθήσει προβληματικές οικογένειες, όπως ήταν κάποτε η δική του, με πολιτικές που περιλαμβάνουν συμμετοχή στην ιατρική ομπρέλα, με μείωση των φόρων του αυτοκινήτου και με κατάργηση του ΦΠΑ των τροφίμων.

Ο δρόμος είναι ανηφορικός για τον Πρίσλεϊ, αφού εδώ και 20 χρόνια το Μισισίπι ψηφίζει Ρεπουμπλικανούς και ο νυν κυβερνήτης Τέιτ Ριβς, ο αντίπαλος του Πρίσλεϊ, κυριαρχεί στις διαφημίσεις ξοδεύοντας πακτωλό δολαρίων (περί το 1,6 εκατ. δολάρια μέχρι στιγμής), ενώ ο Πρίσλεϊ δαπάνησε μόνο 27.000 δολάρια.

Ο Πρίσλεϊ κάνει, όμως, συγκεντρώσεις και λέει στους ψηφοφόρους του ατάκες που κάλλιστα μπορεί να συνοδευτούν από παραπονιάρικες διπλοπενιές: «Αν ψηφίσετε εμένα, ψηφίζετε όλους εκείνους που τους έκοψαν το ρεύμα επειδή δεν είχαν να το πληρώσουν»…

Mississippi deserves leaders who fight for our families, children and workers rather than themselves and their rich friends. We deserve leaders who will never forget where they came from or who put them in office.

That's why I'm running for Governor of Mississippi. pic.twitter.com/hyQzrLX0X1

— Brandon Presley (@BrandonPresley) January 12, 2023