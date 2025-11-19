O Charlie Kaufman στη Στέγη

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βενετίας, η νέα ταινία μικρού μήκους του μεγάλου δημιουργού του 21ου αιώνα, “Ηow to shoot a ghost”, προβάλλεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στη Στέγη, παρουσία του σκηνοθέτη Charlie Kaufman, της σεναριογράφου Eva H.D. και συντελεστών της ταινίας.

Μια στοιχειωμένη Αθήνα φτιαγμένη από θραύσματα μνήμης, αρχειακό υλικό και καθηλωτικές εικόνες. Ο Charlie Kaufman, σκηνοθέτης των βραβευμένων ταινιών “Synecdoche, New York” («Η συνεκδοχή της Νέας Υόρκης») και “Anomalisa”, αλλά και βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος του “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” («Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού»), γύρισε τη νέα του ταινία μικρού μήκους, “How to Shoot a Ghost”, στην Αθήνα με την υποστήριξη του Onassis Culture.

Η ταινία, που εξερευνά τη θνητότητα τόσο ως γεγονός όσο και ως μεταφορά, αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός δίπτυχου ταινιών –μετά το Jackals & Fireflies (Τσακάλια & Πυγολαμπίδες)– το σενάριο των οποίων υπογράφει η ποιήτρια Eva H.D. Στην ταινία, δύο φαντάσματα που μόλις έχουν πεθάνει περιπλανιούνται στους δρόμους της Αθήνας, παρασυρόμενα από τον παλλόμενο αστικό ιστό και τους επίμονους απόηχους της Ιστορίας. Όσο ζούσαν, ήταν περιθωριοποιημένοι και οι δύο: εκείνος ένας Λιβανέζος κουίρ μεταφραστής· κι εκείνη μια φωτογράφος με κατά το ήμισυ ιρλανδική καταγωγή. Καθώς τριγυρνούν μαζί στην πόλη, βρίσκουν παρηγοριά στη δύσκολη ομορφιά της ζωής – και σε ό,τι έπεται μετά.

Αναφορικά με την επιλογή της Αθήνας ως σκηνικού της ταινίας, ο Τσάρλι Κάουφμαν εξηγεί: «Η Aθήνα είναι μια πόλη όπου τα οστά της Ιστορίας είναι διαρκώς εκτεθειμένα – είτε πρόκειται για τις ανοιχτές πληγές από τη δικτατορία της δεκαετίας του 1970 είτε για τα μνημεία που στέκονταν όρθια όταν ο λοιμός εξολόθρευσε τόσους πολίτες πριν από δύο χιλιάδες χρόνια. Είναι ο ιδανικός τόπος για να ξετυλίξει κανείς το κουβάρι του παρελθόντος και του παρόντος και να διερευνήσει πώς οι πολιτικές και οι επιθυμίες των νεκρών συνεχίζουν να ζουν μέσα μας».

Το “How to shoot a ghost” είναι μια παραγωγή της Unmade, της Soft Focus Films και της Monarch Kaleidoscope, σε συμπαραγωγή με την Green Olive Films, σε συνεργασία με τη Nightjar Films και τη Liaison Pictures, με την υποστήριξη του Onassis Culture και τη συμμετοχή του Athens Film Office του Δήμου Αθηναίων, με πρωταγωνιστές την Jessie Buckley και τον Josef Akiki, διεύθυνση φωτογραφίας από τον Michał Dymek και πρόσθετη φωτογραφία από τον Γιώργο Κουτσαλιάρη.

H προπώληση ξεκινάει στις 19 Νοεμβρίου στις 17:00.

Masterclass με τον Charlie Kaufman και την Eva H.D.

“Moving Pictures: The Poetry of Cinema & Vice Versa”

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00 – 17:00 | Κεντρική Σκηνή

Μπορούν οι εικόνες να είναι ποιητικές; Υπάρχει αφήγηση σε ένα ποίημα; Πώς η ποίηση εκφράζει τη γλώσσα του ασυνείδητου;

Με αφορμή την πανελλήνια πρεμιέρα της νέα μικρού μήκους ταινίας “How to Shoot a Ghost”, σε σκηνοθεσία Τσάρλι Κάουφμαν και σενάριο της Eva H.D., με την υποστήριξη του Onassis Culture, ο σκηνοθέτης και η συγγραφέας θα μιλήσουν για τη σύνδεση του κινηματογράφου και της ποίησης.

Σε αυτή την αναρχική και ελεύθερη συζήτηση, θα συζητήσουν για την κινηματογραφική φύση της ποίησης και την ποιητική διάσταση του κινηματογράφου, όπου η αντιπαράθεση εικόνων και γλώσσας δημιουργεί νέα, απροσδόκητα νοήματα. Στο masterclass οι δύο δημιουργοί θα αγγίξουν θέματα όπως η τέχνη, η πολιτική, η στασιμότητα, η δημιουργική έμπνευση – και οτιδήποτε άλλο λάμπει από τα βάθη.

To Masterclass θα διεξαχθεί στα αγγλικά και απευθύνεται σε επαγγελματίες του κινηματογράφου, φοιτητές σχολών κινηματογράφου και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για το σινεμά. Οι θέσεις για το masterclass είναι περιορισμένες. Συνίσταται έγκαιρη κράτηση.

