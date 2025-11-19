Παγκόσμια Ημέρα Ανδρα: Το μήνυμα Στάρμερ στον 17χρονο γιο του

Με ένα βαθιά ανθρώπινο γράμμα-βίντεο στον γιό του, ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επέλεξε να γιορτάσει την παγκόσμια ημέρα του άνδρα και ταυτόχρονα να δείξει ότι και ο ίδιος ως γονιός προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρίσκεται ουσιαστικά κοντά στα παιδιά του.

Σε βίντεο το οποίο ανήρτησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Στάρμερ τονίζει προς τον 17χρονο γιό του ότι είναι περήφανος για τον «σίγουρο, ευγενικό, υπέροχο νέο» που είχε γίνει. Μιλά για την απόμακρη σχέση που είχε με τον δικό του πατέρα του, παραδεχόμενος ότι «ποτέ δεν μιλούσαν πραγματικά» και «ποτέ δεν γνωρίστηκαν ουσιαστικά».

Επισημαίνει ότι καταλαβαίνει ότι η δουλειά του έχει αναγκάσει την οικογένειά του να κάνει θυσίες, προσθέτοντας ότι επέλεξε την πολιτική και φυσικά την πρωθυπουργία γιατί επιθυμεί «ο κόσμος για τη γενιά του αύριο να είναι καλύτερος».

Απευθυνόμενος στον έφηβο γιό του ο βρετανός πρωθυπουργός του στέλνει το ακόλουθο μήνυμα:

«Σήμερα, σχεδόν απίστευτα, είσαι ήδη 17. Είσαι ψηλότερος από μένα και έχεις εξελιχθεί σε έναν σίγουρο, ευγενικό, υπέροχο νέο, και είμαι τόσο περήφανος για σένα.

Δεν είχα πολύ στενή σχέση με τον δικό μου πατέρα.

Οταν η μητέρα μου, η γιαγιά σου Τζο, ήταν άρρωστη —και ήταν πολύ άρρωστη— εκείνος τη φρόντιζε με αφοσίωση, όμως εγώ κι εκείνος ποτέ δεν μιλούσαμε πραγματικά, ποτέ δεν γνωριστήκαμε ουσιαστικά.

Ημουν αποφασισμένος η σχέση μου μαζί σου να είναι διαφορετική και το να περνάω χρόνο μαζί σου είναι μία από τις καλύτερες στιγμές της εβδομάδας μου, είτε πρόκειται για ένα πρόχειρο φαγητό είτε για να πάμε να δούμε την Αρσεναλ.»

Στο βίντεο ο Στάρμερ μιλά, επίσης, για το ότι είχε παρακολουθήσει τη σειρά του Netflix Adolescence, σχετικά με ένα 13χρονο αγόρι που συνελήφθη επειδή μαχαίρωσε μια συμμαθήτριά του. «Ως πατέρας ήταν δύσκολο να το δω σε ορισμένες στιγμές. Αλλά αν υπάρχει μια ελπίδα που έχω, είναι να συνεχίσουμε να μιλάμε, να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον, να συνεχίσουμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον».

