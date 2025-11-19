Εχασαν τη δημαρχία της Κοπεγχάγης οι σοσιαλιστές μετά από 87 χρόνια

Μία ιστορική ήττα υπέστη το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Δανίας (SDP) στις δημοτικές εκλογές, καθώς, μεταξύ άλλων, έχασε και τον δήμο της Κοπεγχάγης, μετά από 87 χρόνια στην εξουσία του, με τους ψηφοφόρους να τιμωρούν την κυβέρνηση για την αύξηση του στεγαστικού κόστους αλλά και τη μείωση των υπηρεσιών του κράτους πρόνοιας.

Το κόμμα της πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν, που επί μακρόν αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη στην πολιτική σκηνή της Δανίας και θεωρείται ως ο αρχιτέκτονας του κοινωνικού κράτους , παρέμεινε το μεγαλύτερο κόμμα με 23% των ψήφων, από 28% στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.

Πέραν του δήμου της Κοπεγχάγης έχασε δημαρχιακές έδρες σε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των περιφερειών, γεγονός που αποκαλύπτει ότι παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτο και μάλιστα εν όψει των εθνικών εκλογών που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 31 Οκτωβρίου 2026.

«Αναμφίβολα πρόκειται για ψήφο διαμαρτυρίας και προσωπική ήττα για τη Μέτε Φρεντέρικσεν», δήλωσε ο πολιτικός σχολιαστής Χένρικ Κβόρτρουπ, μιλώντας στο Reuters και προσέθεσε ότι «οι μέρες των Σοσιαλδημοκρατών ως του μεγάλου ενοποιητικού κόμματος που καλύπτει τόσο τις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές φτάνουν στο τέλος τους».

Οι αστοί ψηφοφόροι, πιεσμένοι από το αυξανόμενο κόστος στέγασης και φροντίδας ηλικιωμένων και από την αντίληψη ότι η ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών μειώνεται, στράφηκαν σε κόμματα αριστερότερα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ενώ οι ψηφοφόροι στις αγροτικές περιοχές, συχνά οργισμένοι για την αύξηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και την εξάπλωση αιολικών και ηλιακών πάρκων, μετακινήθηκαν προς δεξιά λαϊκιστικά κόμματα όπως το Λαϊκό Κόμμα της Δανίας.

«Πολλοί ψηφοφόροι στην ύπαιθρο απλώς δεν αποδέχονται την κλιματική ατζέντα», είπε ο Κβόρτρουπ.

Η Σίσε Μαρί Βέλινγκ του Σοσιαλιστικού Λαϊκού Κόμματος κέρδισε τη δημαρχία της Κοπεγχάγης, έχοντας τη στήριξη των περισσότερων άλλων κομμάτων, με εξαίρεση τους Σοσιαλδημοκράτες.

Η Φρεντέρικσεν, η νεότερη πρωθυπουργός της Δανίας όταν εξελέγη το 2019, απέκτησε διεθνή προσοχή για τη σταθερή υποστήριξή της προς την Ουκρανία. Αλλά η απόφασή της το 2022 να σχηματίσει έναν κεντρώο συνασπισμό με το κεντροδεξιό Φιλελεύθερο Κόμμα και τους Μετριοπαθείς διέρρηξε την ενότητα του κόμματός της, αποξενώνοντας μέρος των παραδοσιακών Σοσιαλδημοκρατών ψηφοφόρων. Οι εταίροι του συνασπισμού επίσης είχαν κακές επιδόσεις στις εκλογές .

Η κυβέρνηση έχει επίσης δεχτεί αντιδράσεις για την κατάργηση μιας δημόσιας αργίας προκειμένου να ενισχυθούν οι αμυντικές δαπάνες —ένα μέτρο που έγινε δεκτό αρνητικά από τους ψηφοφόρους που ήδη παλεύουν με το αυξανόμενο κόστος ζωής.

«Υπάρχει μια ξεκάθαρη μετατόπιση από το κέντρο, τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά», δήλωσε ο Αντρέας Τίρινγκ στο Reuters, ο οποίος είναι στέλεχος της συμβουλευτικής εταιρείας δημοσίων υποθέσεων Ulveman & Borsting.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο τριμερής κυβερνητικός συνασπισμός θα έχανε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία αν διεξάγονταν σήμερα εκλογές. «Νομίζω ότι αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας βαθύτερης κρίσης για τους Σοσιαλδημοκράτες», είπε ο Κβόρτρουπ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News