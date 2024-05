Νετανιάχου σε Μπλίνκεν: «Οχι» στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Το Ισραήλ δεν θα δεχθεί τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ως όρο μίας πιθανής συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων: το μήνυμα αυτό φαίνεται να μετέφερε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη συνάντηση των δύο ανδρών στην Ιερουσαλήμ τη Μεγάλη Τετάρτη.

Σύμφωνα με δηλώσεις ισραηλινών αξιωματούχων στους Times of Israel ο Νετανιάχου εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει μία νέα συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων ωστόσο επανέλαβε, επίσης, πως είναι «αποφασισμένος να καταστρέψει τη Χαμάς».

Ο Νετανιάχου είπε επίσης στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ότι μια εκεχειρία με την παλαιστινιακή τρομκρατική οργάνωση δεν συνεπάγεται τη μη πραγματοποίηση της εξαγγελθείσας εισβολής στη Ράφα, όπως έκανε γνωστό το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το Ισραήλ μετέφερε την τελευταία του πρόταση για μία συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με τη Χαμάς, μέσω των αιγύπτιων μεσολαβητών, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και ανέμενε απάντηση εντός ημέρας, διευκρίνισε έτερη ισραηλινή πηγή.

Ωστόσο «η επιχείρηση Ράφα δεν εξαρτάται από τα παραπάνω. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου το κατέστησε σαφές αυτό στον υπουργό Μπλίνκεν», σημείωσε το πρωθυπουργικό γραφείο σε δήλωσή του προς την ισραηλινή εφημερίδα.

Από την πλευρά του ο Μπλίνκεν «επανέλαβε τη σαφή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Ράφα», όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Η ανακοίνωση των Αμερικανών δεν ανέφερε ακριβώς ποια είναι αυτή η θέση, αλλά η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει πολλάκις εκφράσει την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα χωρίς αξιόπιστο σχέδιο εκκένωσης αμάχων, χαρακτηρίζοντας τις όποιες παρεμβάσεις στη νότια πόλη της Γάζας ως «κόκκινη γραμμή».

Ο Μπλίνκεν τόνισε, πάντως, ότι είναι η Χαμάς «αυτή που στέκεται εμπόδιο σε μία συμφωνία στην κατάπαυση του πυρός», κατά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κατά τη συνάντησή του με τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, νωρίτερα τη Μεγάλη Τετάρτη, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διατύπωσε αντίστοιχες θέσεις, ρίχνοντας την ευθύνη στη Χαμάς για τις διαδοχικές αποτυχίες επίτευξης νέας συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός μετά τον Νοέμβριο.

Η τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας είναι «ο μόνος λόγος που μία συμφωνία δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί» εκ νέου, επισήμανε ο Μπλίνκεν, ο οποίος βρέθηκε στο Ισραήλ για έβδομη φορά μετά τη σφαγή στις 7 Οκτωβρίου. «Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις και δικαιολογίες. Τώρα είναι η στιγμή», τόνισε.

