Νεκρή 16χρονη έξω από κλαμπ στο Γκάζι – τι ερευνούν οι Αρχές

Απαντήσεις από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένουν η ΕΛ.ΑΣ. και η οικογένεια ενός 16χρονου κοριτσιού που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγα μόλις μέτρα έξω από κλαμπ στο Γκάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές η 16χρονη διασκέδαζε εντός του καταστήματος, που βρίσκεται επί της οδού Δεκελέων, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία και βγήκε εκτός του χώρου, αλλά κατάρρευσε στη μέση του δρόμου.

Οι φίλοι της ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε εσπευσμένα στον Ευαγγελισμό, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο πατέρας της δεκαεξάχρονης κατέθεσε την αναγγελία του θανάτου της στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας και άμεσα κινήθηκε η ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών που οδήγησαν στον θάνατο την ανήλικη.

Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Εχουν διαταχθεί οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις – νεκροψία, νεκροτομή, καθώς και ιστολογικές και τοξικολογικές αναλύσεις – οι οποίες αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου της 16χρονης, ενώ έχουν κατασχεθεί μπουκάλια και ποτά από το κατάστημα.

