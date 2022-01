Νέες αποκαλύψεις: Δύο ακόμα πάρτι στη Ντάουνινγκ Στριτ την παραμονή της κηδείας του Φιλίππου

Καλοπερνούν, καθώς φαίνεται, στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου το ένα πάρτι διαδέχεται το άλλο. Αυτό προκύπτει από τις νέες αποκαλύψεις βρετανικών εφημερίδων, στη σκιά της ομολογίας του Μπόρις Τζόνσον ότι ήταν παρών στο πολυσυζητημένο σουαρέ του Μαΐου του 2020, εν μέσω lockdown.

Αυτή τη φορά, πρόκειται για γιορτή που διοργανώθηκε την παραμονή της κηδείας του πρίγκιπα Φιλίππου, στις 16 Απριλίου, τις ώρες του μεγαλύτερου πένθους της βασίλισσας και δημοσίου πένθους για τη Βρετανία.

Οπως αποκάλυψε πρώτη η Telegraph, σύμβουλοι και δημόσιοι λειτουργοί συναντήθηκαν σε δύο διαφορετικές εκδηλώσεις για να γιορτάσουν την αποχώρηση δύο μελών της ομάδας του Μπόρις Τζόνσον, του διευθυντή Επικοινωνίας Τζέιμς Σλακ και ενός εκ των προσωπικών φωτογράφων του βρετανού πρωθυπουργού.

Και στα δύο πάρτι σέρβιραν αλκοόλ, ενώ στο ένα υπήρχε και δυνατή μουσική, ενώ στη χώρα απαγορεύονταν τέτοιες συγκεντρώσεις λόγω της πανδημίας.

Στην κηδεία του Φιλίππου μάλιστα, η βασίλισσα είχε κάτσει μόνη της στην εκκλησία, τηρώντας τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Οι νέες αυτές αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα την ώρα που ο Τζόνσον αγωνίζεται για την παραμονή του στη θέση του αφότου ζήτησε συγγνώμη για την παρουσία του σε άλλη γιορτή που είχε γίνει στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω και πάλι lockdown το 2020, λέγοντας ότι πίστευε πως επρόκειτο για συνάντηση εργασίας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, τουλάχιστον 30 άτομα βρίσκονταν στις δύο εκδηλώσεις, που ξεκίνησαν σε διαφορετικούς χώρους της Ντάουνινγκ Στριτ, και στη συνέχεια ενώθηκαν σε μία, στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας.

Ενας από το προσωπικό πήγε με μία βαλίτσα σε γειτονικό σουπερμάρκετ και επέστρεψε με τη βαλίτσα γεμάτη κρασιά.

Ο Τζόνσον δεν ήταν στην Ντάουνινγκ Στριτ εκείνο το απόγευμα, παρόλα αυτά, τα βέλη στρέφονται εναντίον του, διότι έχει επιτρέψει αυτή την συμπεριφορά και την κουλτούρα της παράβασης των κανονισμών στο ίδιο του το προσωπικό, όπως είπε η Αντζελα Ρέινερ, στέλεχος των Εργατικών.

Πλήθος βουλευτών ακόμα και από το ίδιο του το κόμμα, ζητούν πλέον την παραίτησή του.

The Queen sat alone in mourning like so many did at the time with personal trauma & sacrifice to keep to the rules in the national interest. I have no words for the culture & behaviours at number 10 and the buck stops with the PM. https://t.co/OZD3GEBL4z

— Angela Rayner (@AngelaRayner) January 13, 2022