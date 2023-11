Νέα Υόρκη: Εβραίοι φοιτητές μήνυσαν το πανεπιστήμιό τους για αντισημιτισμό

Τρεις εβραίοι φοιτητές υπέβαλαν αγωγή κατά του πανεπιστημίου τους, του New York University (NYU), κατηγορώντας το ότι δημιουργεί εχθρικό περιβάλλον, στο οποίο εβραίοι φοιτητές υπόκεινται σε διάχυτο αντισημιτικό μίσος και υφίστανται διακρίσεις, παρενόχληση και εκφοβισμό.

Οι Μπέλα Ινγκμπερ, Σαμπρίνα Μασλάβι και Σαούλ Τάουιλ αναφέρουν στην αγωγή τους που κατέθεσαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ότι το NYU έχει αρνηθεί να επιβάλει την ίδια την πολιτική του κατά της μισαλλοδοξίας επιτρέποντας, για παράδειγμα, τη χρήση συνθημάτων, όπως «βάλτε τους Εβραίους στους φούρνους» και «ο Χίτλερ είχε δίκιο».

Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι ο αντισημιτισμός έχει αναχθεί σε «αυξανόμενο συστημικό πρόβλημα» στο πανεπιστήμιο και αυτό συνέβαινε ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Χαμάς τον περασμένο μήνα, ενώ από τότε, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί.

Υποστηρίζουν ακόμη ότι η διοίκηση του πανεπιστημίου -περιλαμβανομένης της νέας προέδρου του ιδρύματος Λίντα Μιλς- «αγνοεί, καθυστερεί να ασχοληθεί ή αντιμετωπίζει με καχυποψία» τις καταγγελίες των εβραίων φοιτητών και απορρίπτει τα περί αντισημιτισμού στο πανεπιστήμιο χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες «υπερβολικές».

Με το να επιτρέπει «το ίδιο αντιεβραϊκό βιτριόλι που διέδιδαν οι Ναζί πριν από 80 χρόνια», το NYU έχει παραβιάσει τον ομοσπονδιακό νόμο για τα πολιτικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του να παράσχει στους ενάγοντες την εκπαίδευση που ανέμεναν όταν εγγράφηκαν σε αυτό, αναφέρεται στην αγωγή τους.

Το NYU δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσει. Η Μιλς έγινε πρόεδρος του ιδρύματος τον Ιούλιο.

Jewish students SUE NYU saying school has ignored antisemitism as they've faced chants of 'gas the Jews' and 'Hitler was right'

Η αγωγή επιδιώκει να υποχρεώσει το NYU να απολύσει υπαλλήλους, περιλαμβανομένου διοικητικού προσωπικού και καθηγητών, και να αποβάλει ή να διαγράψει φοιτητές που υιοθετούν τέτοια συμπεριφορά, ενώ παράλληλα να καταβάλει αποζημίωση στους ενάγοντες.

«Η σκόπιμη αδιαφορία του NYU απέναντι στα δεινά των εβραίων φοιτητών του, οι οποίοι βρίσκονται υπό πολιορκία από τον ανήκουστο αντισημιτισμό είναι σκανδαλώδης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος των εναγόντων Μαρκ Κασοβίτς.

are confronting their haters. Keep watching to see for the woman who is wearing an official lanyard walk into the video to help erase Hamas atrocities.

Name & Shame.

NYU Washington Square Park

