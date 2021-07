«Ναι» και από το Ecofin στο Ελλάδα 2.0 – Εως τα τέλη Ιουλίου η εκταμίευση των πρώτων €4 δισ.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, για την Ευρώπη και την Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίασης του Ecofin στις Βρυξέλλες, όπου οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ υιοθέτησαν τα πρώτα 12 εθνικά σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανάμεσά τους και αυτό της Ελλάδας.

«Επειτα και από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθετήθηκαν τα πρώτα εθνικά σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που υποβλήθηκαν από 12 κράτη-μέλη. Μεταξύ των Σχεδίων που εγκρίθηκαν, περιλαμβάνεται και το Σχέδιο της Ελλάδας.

»Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής, πολύμηνης και συστηματικής δουλειάς που κατέβαλε η κυβέρνηση, προκειμένου να καταθέσει ένα ώριμο και φιλόδοξο Σχέδιο και να διασφαλίσει τις προϋποθέσεις για τη βέλτιστη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών.

Οπως υπενθύμισε ο κ. Σταϊκούρας, οι συνολικοί πόροι του ελληνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχονται στα 30,5 δισ. ευρώ για τη χώρα μας, εκ των οποίων τα πρώτα 4 δισ. ευρώ αναμένεται, πλέον, μετά τη σημερινή απόφαση, να εκταμιευθούν έως το τέλος Ιουλίου. Σημείωσε, επίσης, ότι το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων έως το τέλος του έτους προβλέπεται να φθάσει τα 7,5 δισ. ευρώ.

«Η σημερινή απόφαση του Ecofin και η επικείμενη έναρξη των εκταμιεύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μας επιτρέπει, πλέον, να θέσουμε σε εφαρμογή το συνεκτικό και ρεαλιστικό Σχέδιό μας, “Ελλάδα 2.0″», συμπλήρωσε ο κ, Σταϊκούρας, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σχέδιο εγχώριας ιδιοκτησίας, με ισχυρό μεταρρυθμιστικό, επενδυτικό και οικονομικό πρόσημο, που θα οδηγήσει στην επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση της κοινωνικής συνοχής.

Πρόκειται, είπε, για ένα Σχέδιο που θα λειτουργήσει και ως μοχλός μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και αλλαγής του οικονομικού υποδείγματος της χώρας προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο.

«Ετσι, όλοι μαζί – Κράτος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις – θα καταστήσουμε την οικονομία μας πιο βιώσιμη και τη χώρα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος επίσης έλαβε μέρος στη συνεδρίαση του Ecofin, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη χώρα μας, αφού δόθηκε από το Ecofin η τελική έγκριση για τo Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.

Το “Ελλάδα 2.0” ήταν το δεύτερο Εθνικό Σχέδιο που κατατέθηκε και το τρίτο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια για την πληρότητα και την αρτιότητά του, τόσο από ευρωπαϊκούς θεσμούς, όσο και από διεθνείς επενδυτικούς και οικονομικούς οργανισμούς και φορείς».

Ο κ. Σκυλακάκης σημείωσε ότι το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και κοστολογούνται με ακρίβεια σε 4.104 σελίδες και χρησιμοποιεί ευρωπαϊκούς πόρους 30,5 δισ. ευρώ (17,8 δισ. ενισχύσεις και 12,7 δισ. δάνεια), για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα πέντε χρόνια, να αυξήσει μόνιμα το ΑΕΠ κατά 7 μονάδες και να δημιουργήσει, επίσης μόνιμα, 180-200 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

«Είναι ένα Σχέδιο που σκοπεύει να οδηγήσει σε έναν θεμελιώδη οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας, επιδρώντας καταλυτικά στην οικονομική δραστηριότητα, στις τεχνολογίες, στους θεσμούς και στις αντιλήψεις», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης. Σημείωσε, ωστόσο, ότι το πιο δύσκολο βήμα είναι μπροστά μας και αυτό αφορά στην αποτελεσματική αξιοποίηση των τεράστιων πόρων – μεγαλύτερων κατά κεφαλήν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα – που διατίθενται με τη σημερινή απόφαση για την Ελλάδα, για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή για κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Το Σχέδιο προβλέπει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, στο κοινωνικό κράτος – υγεία, παιδεία, πρόνοια, κατάρτιση – σε έργα υποδομών και σε ιδιωτικές επενδύσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Το “Ελλάδα 2.0” περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιδοτήσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ αποκλειστικά για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρόσβαση σε χαμηλότοκα δάνεια για όλες τις αξιόχρεες επιχειρήσεις της χώρας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό τους, στην εξωστρέφεια, στην έρευνα και καινοτομία ή στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

«Στόχος δεν είναι απλά να βιώσουμε μια δυναμική οικονομική ανάκαμψη, αλλά με την εφαρμογή του “Ελλάδα 2.0” να μπει η χώρα σε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης και αλλαγής του παραγωγικού της μοντέλου, το οποίο θα γίνει πιο εξωστρεφές, πιο ανταγωνιστικό και πράσινο και ταυτόχρονα πιο ανθεκτικό, προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Η πρόκληση είναι ιστορική και η ευκαιρία μοναδική», κατέληξε στη δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

«Τώρα ξεκινά η σκληρή δουλειά» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» από το Ecofin, την οποία χαρακτηρίζει «ιστορική στιγμή».

«Ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, καθώς το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει εγκριθεί» αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του και προσθέτει:

«Τώρα η σκληρή δουλειά ξεκινά καθώς επιταχύνουμε τα σχέδιά μας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον βιώσιμο, ψηφιακό και χώρο υποδομών, οδηγώντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους πολίτες μας».

Historic moment for Greece, as our National Recovery and Resilience Plan is approved. Now the hard work begins as we accelerate our plans creating jobs and growth in the sustainable, digital and infrastructure space, leading to a brighter future for all our citizens.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 13, 2021