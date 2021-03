Μητσοτάκης στο CNN για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού: Προχωρά η πρότασή μας

Για την υλοποίηση της πρότασής του στην ΕΕ για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό μίλησε σε συνέντευξή του στο δίκτυο CNN και την δημοσιογράφο Julia Chatterley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα ανοίξουμε για το καλοκαίρι για τους τουρίστες να απολαύσουν το ελληνικό καλοκαίρι […] εξαρτόμαστε πολύ από τον τουρισμό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε ασφαλή τα ταξίδια. Θα είμαστε ανοικτοί το καλοκαίρι», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του. «Περιμένουμε μία καλύτερη τουριστική σεζόν το καλοκαίρι και έχουμε όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα για να έχουν όλοι μια καλή εμπειρία στη χώρα μας».

Η Ελλάδα, όμως, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, είναι έτοιμη να εφαρμόσει το πιστοποιητικό για τα ταξίδια και εκτός ΕΕ, όπως με το Ισραήλ για παράδειγμα που έχει εμβολιάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και με δεδομένο ότι αρκετοί Ισραηλινοί επισκέπτονται τη χώρα μας.

Αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Απρίλιο ως μήνα-ορόσημο, καθώς μέχρι τότε θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι άνω των 60 με τουλάχιστον μία δόση.

Οσο περισσότεροι πολίτες εμβολιάζονται, τόσο πιο καλά θα διαχειριστούμε την πανδημία, παρατήρησε και στο σημείο αυτό προανήγγειλε ανακοινώσεις χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων μέσα στο επόμενο 48ωρο.

«Όλοι είμαστε κουρασμένοι από τα μέτρα έχουμε περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα τις τελευταίες 4-5 εβδομάδες, το νοσοκομεία είναι σε πίεση αλλά το χειριζόμαστε» συμπλήρωσε και εκτιμώντας ότι το τρίτο κύμα της πανδημίας θα αρχίσει να επιπεδώνεται τις επόμενες ημέρες, σημείωσε ότι «πρέπει να φερθούμε έξυπνα με τη χαλάρωση των μέτρων».

« Διατηρούμε έναν από τους καλύτερους ρυθμούς εμβολιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός και ερωτηθείς για το εμβόλιο της AstraZeneca, απάντησε ότι συνεχίζουμε κανονικά το πρόγραμμα εμβολιασμών, ακολουθώντας τους κανονισμούς της ΕΜΑ.

Οσον αφορά εξάλλου την άκρως επιτυχημένη έκδοση του 30ετούς ομολόγου, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι πριν δύο χρόνια ουδείς θα διανοείτο να μιλήσει για 30ετες ομόλογο. «Η Ελλάδα επιστρέφει και αφήνουμε την κρίση πίσω», ήταν το μήνυμά του.

«Η Ευρώπη προχωρά με την πρότασή μας. Η εισαγωγή ενός Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού δρομολογείται προς εφαρμογή», ανέφερε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του με αφορμή τη σημερινή παρουσίαση του πιστοποιητικού από την Κομισιόν, κάνοντας retweet και τη σχετική ανάρτηση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλας Φον Ντε Λάιεν.

Europe is moving forward with our proposal. The introduction of a Digital Green Certificate is on track for implementation. This is a decision that will significantly facilitate the movement of citizens and will help boost tourism and the economies that rely heavily on it. https://t.co/VgLxrxvnvn

