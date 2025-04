Μια σύγχρονη και όμορφη γυναίκα ηλικίας 3.500 χρόνων

Εζησε πριν από 3.500 χρόνια, όμως χάρη στην τεχνολογία ανακατασκευής προσώπου έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς έμοιαζε μια γυναίκα της Εποχής του Χαλκού και του Μυκηναϊκού πολιτισμού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Η γυναίκα ήταν ηλικίας περίπου 35 ετών όταν ετάφη σε ένα βασιλικό νεκροταφείο μεταξύ 16ου και 17ου αιώνα π.Χ. στις Μυκήνες, το θρυλικό βασίλειο του ομηρικού Αγαμέμνωνα, όπου είχαν γίνει ανασκαφές τη δεκαετία του 1950.

Η δρ Εμιλι Χάουζερ, η ιστορικός που επέβλεψε την ψηφιακή ανάπλαση προσώπου, δήλωσε στον Observer: «[Η γυναίκα] μοιάζει απίστευτα μοντέρνα. Μόλις την είδα έμεινα άφωνη».

«Για πρώτη φορά ήρθαμε σε επαφή με μια γυναίκα από ένα βασίλειο συνδεδεμένο με την Ωραία Ελένη της «Ιλιάδας» –σύμφωνα με τον θρύλο, η αδελφή της Ελένης, η Κλυταιμνήστρα, ήταν βασίλισσα των Μυκηνών–, το βασίλειο, δηλαδή, που, κατά τον Ομηρο, ευθύνεται και για τον τρωικό πολιτισμό. Αυτή η ψηφιακή απεικόνιση μας δείχνει ότι εκείνοι οι άνθρωποι ήταν φυσιογνωμικώς ακριβώς όπως εμείς».

Η Χάουζερ, ανώτερη λέκτορας Κλασικών Σπουδών και Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Εξετερ, στην Αγγλία, σημειώσε επίσης ότι «σου κόβει την ανάσα η σκέψη πως για πρώτη φορά από τότε που ετάφη αυτή η γυναίκα, πριν από 3.500 χρόνια, είμαστε σε θέση να δούμε πώς ήταν στην πραγματικότητα το πρόσωπο μιας γυναίκας, και μάλιστα του βασιλικού περιβάλλοντος, από την Εποχή του Χαλκού. Πρόκειται σίγουρα για ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να κινητοποιήσει χίλια πλοία για χάρη του».

Το εντυπωσιακό εύρημα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία λόγω των αντικειμένων που συνόδευαν την ταφή της γυναίκας. Ανάμεσά τους μια προσωπίδα από ήλεκτρο και τρία ξίφη, τα οποία θεωρείται ότι ανήκαν στον άνδρα που είχε ταφεί δίπλα της. Νεότερη γενετική ανάλυση απέδειξε πως οι δύο σκελετοί ανήκουν σε αδέλφια – και όχι σε συζύγους, όπως είχε αρχικά υποτεθεί.

«Αυτή η γυναίκα βρισκόταν στον βασιλικό τάφο λόγω της καταγωγής της, όχι λόγω του γάμου της» εξηγεί η Χάουζερ. «Και αυτό μας δείχνει πόσο σημαντική ήταν η ταυτότητά της».

Επιπλέον, νέα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι σε τάφους της Υστερης Εποχής του Χαλκού, περισσότερα σύνολα όπλων (τα λεγόμενα warrior kits) εντοπίζονται δίπλα σε γυναίκες παρά σε άνδρες – μια διαπίστωση που φέρνει ριζική αναθεώρηση των απόψεων για τη σχέση των γυναικών με τον πόλεμο εκείνη την περίοδο.

Το σκελετικό προφίλ της γυναίκας έδειξε σημάδια αρθρίτιδας στη σπονδυλική στήλη και στα χέρια – πιθανώς ως αποτέλεσμα εντατικής υφαντικής δραστηριότητας. «Είναι μια υπενθύμιση της σωματικής καταπόνησης των γυναικών εκείνης της εποχής, όπως η Ελένη στην “Ιλιάδα”, που περιγράφεται να υφαίνει» σημειώνει η Χάουζερ.

Η εικόνα που αναδύεται από την ανακατασκευή είναι εκείνη μιας αξιοπρεπούς, δυναμικής και ισχυρής γυναικείας παρουσίας. Οπως παρατηρεί η Χάουζερ, «πρόκειται για ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να έχει εμπνεύσει θρύλους, μια γυναίκα που αξίζει να θυμόμαστε, όχι ως σκιά των ανδρών της εποχής, αλλά ως πρωταγωνίστρια της δικής της ιστορίας».

Η ίδια ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της βιβλίο, «Mythica: A New History of Homer’s World, Through the Women Written Out of It», στο οποίο αναδεικνύονται οι λησμονημένες φωνές των γυναικών του αρχαίου κόσμου – αυτή τη φορά με βάσει επιστημονικών αποδείξεων.

