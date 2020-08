Μαρία, η κόρη του Πούτιν που δοκίμασε το ρωσικό εμβόλιο

Μόλις ο ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Υγείας της χώρας του ενέκρινε το πρώτο στον κόσμο εμβόλιο κατά του κορονοϊού λέγοντας κιόλας ότι η κόρη του το έχει δοκιμάσει, οι προβολείς των Δυτικών Μέσων, όπως ήταν αναμενόμενο, προσπάθησαν να φωτίσουν την υπόθεση και τους πρωταγωνιστές της.

🇷🇺 #Russia registers world’s first #COVID19 🧪 #vaccine.

🌟 It is based on adenovirus & contains dead #coronavirus particles which cannot multiply and are therefore #safe. It has successfully passed all clinical trials stages.

🦸‍♂️ Ready or not #COVID19, here comes the vaccine! pic.twitter.com/uQy2yrxcKB

— Russia 🇷🇺 (@Russia) August 11, 2020