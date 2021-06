Μακρόν σε Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Ξεκαθάρισε τη στρατηγική σου

Με τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε η σειρά διμερών επαφών του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες.

Eκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Τουρκίας συναντήθηκε τόσο με τη καγκελάριο Μέρκελ, όσο και με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

President @RTErdogan , who is in Brussels for NATO Leaders’ Summit, met with Chancellor Angela Merkel of Germany. pic.twitter.com/2pCVZveUO8

President @RTErdogan , who is in Brussels for NATO Leaders’ Summit, met with Prime Minister Boris Johnson of the United Kingdom. pic.twitter.com/6QnVT8KIYw

— Turkish Presidency (@trpresidency) June 14, 2021