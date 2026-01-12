Κύπελλο Αγγλίας, η αυλή των θαυμάτων

Οι εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Οπως η βροχή στο Λονδίνο. Το 1972 η Χέρφορντ, ομάδα της πέμπτης κατηγορίας τότε, νίκησε τη Νιούκαστλ. Είκοσι χρόνια μετά, η Ρέξαμ, τέταρτης κατηγορίας, απέκλεισε την πρωταθλήτρια, Αρσεναλ. Η Μπράιτον, την ακαταμάχητη Λίβερπουλ των ‘80s, μάλιστα σε δύο διαδοχικές σεζόν. Η Χάντερσφιλντ, την Τσέλσι του Μουρίνιο. Η Γουίγκαν, τη Μάντσεστερ Σίτι του Γκουαρντιόλα. Το 2008, τρεις στις τέσσερις ημιφιναλίστ ήταν ομάδες της Τσάμπιονσιπ (Β’ Κατηγορίας). Αλλά υπάρχουν εκπλήξεις και εκπλήξεις. Κάποιες μοιάζουν με θαύμα.

Αυτή που συνέβη το Σάββατο ήταν, ίσως, η μεγαλύτερη στα 155 χρόνια της διοργάνωσης, σημειώνει το Athletic. Η Μάκλσφιλντ, μια ερασιτεχνική ομάδα έκτης κατηγορίας, νίκησε (2-1) και απέκλεισε την κάτοχο του τροπαίου, Κρίσταλ Πάλας, που βρίσκεται 117 θέσεις ψηλότερα στην κατάταξη των αγγλικών συλλόγων με βάση τη δυναμικότητά τους τη συγκεκριμένη στιγμή. Μόνο μια φορά στο παρελθόν, το μακρινό 1909, ένα μη επαγγελματικό club πέταξε εκτός FA Cup την ομάδα που την προηγούμενη σεζόν είχε κατακτήσει το Κύπελλο. Ηταν -τι ειρωνεία!- η Κρίσταλ Πάλας, το θύμα της προχθεσινής έκπληξης, που νίκησε τη Γουλβς.

NON-LEAGUE MACCLESFIELD HAVE KNOCKED OUT THE REIGNING FA CUP CHAMPIONS CRYSTAL PALACE 😱 THE MAGIC OF THE CUP 🍿 pic.twitter.com/ItyLhjAaNz — ESPN FC (@ESPNFC) January 10, 2026

Στο «Μος Ρόουζ» γράφτηκε μια απίθανη ιστορία. Η Κρίσταλ Πάλας, η οποία τον περασμένο Μάιο «σόκαρε» τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» και στέφθηκε Κυπελλούχος Αγγλίας για πρώτη φορά, ταξίδεψε στη βορειοδυτική Αγγλία με το έμβλημα της κατόχου του τίτλου στα μανίκια των παικτών της, την ξεχωριστή μπάλα που μόνο η θριαμβεύτρια της περασμένης σεζόν δικαιούται να χρησιμοποιεί, και τη βεβαιότητα της πρόκρισης. Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, ο προπονητής της, Ολιβερ Γκλάσνερ, είχε τολμήσει την πρόβλεψη ότι η ομάδα του θα πετύχαινε πέντε έξι γκολ. Τα πράγματα, όμως, εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά. «Ηταν ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ», δήλωσε απαρηγόρητος μετά τον αδιανόητο θρίαμβο της Μάκλσφιλντ. «Ο,τι και να πω για να εξηγήσω ή να δικαιολογήσω το αποτέλεσμα, θα είναι λάθος».

Με το σφύριγμα της λήξης, οι οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν μια επιτυχία που δεν είχαν, καν, ονειρευθεί. Κάποιοι από αυτούς σήκωσαν στον αέρα τον αρχηγό της ομάδας, Πολ Ντόσον, την προσωποποίηση του ποδοσφαιρικού ρομαντισμού που εκφράζει αυτό το άσημο club, το οποίο μέχρι προχθές δεν είχε να επιδείξει τίποτα το αξιοσημείωτο. Οπως έγραψε το Athletic, η εικόνα του Ντόσον με επίδεσμο στο κεφάλι (είχε τραυματιστεί νωρίς στο παιχνίδι) πάνω στους ώμους των μεθυσμένων από ευτυχία οπαδών έφερε στον νου τις εμβληματικές φωτογραφίες του θρυλικού αρχηγού της εθνικής Αγγλίας, Μπόμπι Μουρ, αμέσως μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1966.

Την περασμένη Τρίτη ο Ντόσον, πάνω σε ένα μικρό τρακτέρ, προσπαθούσε να καθαρίσει το τερέν του «Μος Ρόουζ» από το χιόνι προκειμένου να μην αναβληθεί ο αγώνας της ομάδας του εναντίον της Ράντκλιφ, που διεξήχθη το βράδυ της ίδιας μέρας (η Μάκλσφιλντ νίκησε με 2-1). Την Παρασκευή, παραμονή της ιστορικής αναμέτρησης με την Κρίσταλ Πάλας, πακετάριζε κεριά και αιθέρια έλαια στην «Chloe Jade Home», μια μικρή επιχείρηση που διατηρεί η οικογένειά του. Ο συμπαίκτης του, Σαμ Χίθκοτ, ο οποίος εδώ και πέντε χρόνια εργάζεται ως γυμναστής σε δημοτικό σχολείο, βρισκόταν στη δουλειά του. Μάλιστα, τα παιδιά του είχαν ετοιμάσει μια μικρή γιορτή για να του ευχηθούν «καλή επιτυχία».

Ολοι οι ποδοσφαιριστές της Μάκλσφιλντ, που σήμερα αγωνίζεται στην τοπική κατηγορία της βόρειας Αγγλίας, βιοπορίζονται από επαγγέλματα που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Προπονούνται μαζί μόνο δύο φορές την εβδομάδα. Ο προπονητής τους, μέχρι πριν από επτά μήνες ήταν συμπαίκτης τους. Πρόκειται για τον Τζον Ρούνεϊ, αδελφό του θρυλικού επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, που βρισκόταν στο γήπεδο ως σχολιαστής του BBC Sport. Μόλις τελείωσε ο αγώνας, ο Γουέιν μπήκε στο τερέν και έτρεξε να αγκαλιάσει σφιχτά τον Τζον. «Είναι απίστευτο, να βλέπω τον μικρότερο αδερφό μου να πετυχαίνει ένα τέτοιο κατόρθωμα – δεν είναι πολύ καιρό προπονητής. Είμαι υπερήφανος για εκείνον», δήλωσε on camera.

Στα αποδυτήρια, γράφει το Athletic, η χαρά συνάντησε το πένθος. Οι γονείς του 21χρονου Ιθαν ΜακΛίοντ, του «στράικερ» της Μάκλσφιλντ που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 16 του περασμένου Δεκεμβρίου καθώς επέστρεφε στο σπίτι έπειτα από έναν αγώνα στο Μπέντφορντ, πήγαν να συγχαρούν τον Τζον Ρούνεϊ και τους συμπαίκτες του αδικοχαμένου τους γιου. Τους αγκάλιασαν όλους, έναν προς έναν, μπροστά σε μια φωτογραφία του Ιθαν στη θέση που συνήθιζε να κάθεται. Η εικόνα του υπήρχε και σε ένα πανό που ήταν κρεμασμένο στην εξέδρα, στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Περισσότερο απ’ όλους πανηγύρισε αυτόν τον απίστευτο θρίαμβο ο ιδιοκτήτης της Μάκλσφιλντ, Ρόμπερτ Σμέτχαρστ, ο οποίος έταξε στους παίκτες, αντί για πριμ νίκης, ένα ταξίδι στην Ιμπιζα. Οπως δήλωσε ο βρετανός επιχειρηματίας, «είχα αγοράσει την ομάδα στο Rightmove (έναν ιστότοπο με πτωχευμένες εταιρείες) έπειτα από τέσσερις μέρες γεμάτες αλκοόλ. Οταν ξεμέθυσα, δεν θυμόμουν, καν, ότι την απέκτησα. Και δείτε τώρα… Είναι απίστευτο…».

Ναι, το 2020 ο σύλλογος, που μετράει σχεδόν ενάμισι αιώνα ζωής, λίγο έλειψε να διαλυθεί λόγω χρεών. Αποβλήθηκε από τη National League, και ο Σμέτχαρστ τον ανέλαβε στην 9η Κατηγορία. Τον μετονόμασε, από Macclesfield Town σε Macclesfield FC, και με τρεις προβιβασμούς σε μια τετραετία τον ανέβασε στην 6η Κατηγορία. Οι οπαδοί της, που είχαν πιστέψει ότι η αγαπημένη τους ομάδα θα εξαφανιζόταν από τον χάρτη του αγγλικού ποδοσφαίρου, τον θεωρούν ως μέγα ευεργέτη της τοπικής κοινωνίας.

Και τώρα, αυτό… Η Πόλα Παρκς, μια από τις πιο φανατικές της εξέδρας, η οποία παρακολούθησε τον ιστορικό αγώνα μαζί με τον σύζυγο και τα δύο τους παιδιά, δεν δίστασε να δηλώσει στο Athletic, παρουσία τους, ότι το βράδυ του Σαββάτου βίωσε την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής. Τόση χαρά, είπε, δεν είχε νιώσει, ούτε στον γάμο της, ούτε όταν γεννήθηκαν οι γιοί της.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News