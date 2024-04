Ρωσία: Τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones σε εργοστάσια του Ταταρστάν

Επίθεση με drones είχε στόχο εργοστάσια στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, περισσότερα από 1.100 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό εργαζομένων, την Τρίτη.

«Επίθεση με drones εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί εναντίον εργοστασίων του Ταταρστάν που βρίσκονται στις πόλεις Γελαμπούγκα και Νιζνεκάμσκ», επεσήμανε το γραφείο Τύπου του επικεφαλής της Δημοκρατίας του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μινιχανόφ, σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Από την επίθεση «δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές», πρόσθετε η ανακοίνωση, εξηγώντας ότι δεν έχει διακοπεί η λειτουργία των εργοστασίων, χωρίς να διευκρινίζει ποια ακριβώς επλήγησαν.

«Στη Γελαμπούγκα δυστυχώς υπάρχουν τραυματίες», τόνισε η ίδια πηγή.

Πηγή στις υπηρεσίες Πληροφοριών της Ουκρανίας δήλωσε στο Reuters ότι η υπηρεσία κατασκοπείας του στρατού της χώρας προκάλεσε «σημαντικές ζημιές» σε στρατιωτικό στόχο στο Ταταρστάν.

Το 2006 δημιουργήθηκε η ειδική οικονομική ζώνη Alabuga, όπου υπάρχουν δεκάδες εργοστάσια και εταιρείες, που ειδικεύονται κυρίως στην παραγωγή χημικών προϊόντων, στην επεξεργασία μετάλλων και στις μηχανικές κατασκευές, και η οποία βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα από την πόλη Γελαμπούγκα.

Drones attacked enterprises in Yelabuga and Nizhnekamsk in Tatarstan for the first time

This is more than 1,200 kilometers from the Ukrainian border. Six people were injured. In Yelabuga there is a production of "shaheds", and in Nizhnekamsk there is a large petrochemical… pic.twitter.com/fwP7YCzT4b

— NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2024