Γάζα: Αλλον έναν ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς σκότωσε το Ισραήλ

Eνας διοικητής των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Αϊμάν Νοφάλ, σκοτώθηκε την Τρίτη από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, ανακοίνωσε η τρομοκρατική οργάνωση, την Τρίτη.

Ο Νοφάλ ήταν μέλος του ανώτερου στρατιωτικού συμβουλίου των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, και υπεύθυνος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς για την περιοχή της κεντρικής Γάζας.

Είναι ο έβδομος υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς που έχει σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις επιθέσεις των Ισραηλινών στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν, βρίσκονται μέλη της πολιτικής και της στρατιωτικής πτέρυγας της τρομοκρατικής οργάνωσης που κυβερνά τη Γάζα, διευκρίνισε εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Σε ανακοίνωση των Ισραηλινών κατονομάζονται δύο διοικητές της Χαμάς, οι οποίοι φέρεται ότι είχαν ανάμειξη στην σφαγή που διαπράχθηκε στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Επιπλέον, σκοτώθηκε διοικητής που ευθύνεται για την ασφάλεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού κατονομάζονται επίσης δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς, που φέρεται να σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομίας της Χαμάς, Τζάουαντ Αμπού Σαμάλα και ο Ζακάρια Αμπού Μάαμαρ, ο οποίος φέρεται ότι ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς σχέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Σαμάλα ότι διαχειριζόταν τους πόρους για τους μαχητές της Χαμάς και ότι ηγείτο των επιχειρήσεων της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Επιπλέον, σκοτώθηκε ο επικεφαλής αεροπορικής επίβλεψης στην Πόλη της Γάζας.

Ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες προέβη σε αντίποινα για το χειρότερο μακελειό αμάχων στην ιστορία του, είναι να εξαλείψει την ηγεσία της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Hamas announces the death of Ayman Nofal, a member of the terror group's General Military Council, in an Israeli bombing in the Gaza Strip. pic.twitter.com/KJHhp4LogE

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 17, 2023